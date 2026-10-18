Rol aldığı yapımlarla tanınan Şebnem Bozoklu, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Bir yılda 20 kilo veren 47 yaşındaki oyuncu, değişiminin ardından işlerine odaklandı. Bozoklu, son olarak bir bulaşık deterjanı markasının reklam kampanyasında yer aldı.

Reklam filminde Türkiye'nin Eurovision tarihindeki ikonik eserlerinden biri olan “Dinle” şarkısını mutfağa uyarlayan oyuncu, eseri kendi sesinden yorumladı.

ZAYIFLAMA SÜRECİNİ ANLATMIŞTI

Şebnem Bozoklu'nun kilo kaybı, sosyal medyada da sık sık gündeme geldi. Takipçilerinin değişimini merak ettiği oyuncu, daha önce zayıflama sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Kendisine daha fazla zaman ayırdığını belirten Bozoklu, sürecini doktorlarıyla birlikte yürüttüğünü söylemişti.

Ünlü oyuncu, kilo verme sürecini şu sözlerle anlatmıştı:

“1 senedir daha ilgiliyim kendimle. Doktorlarımla birlikte bir tür GLP 1 hormonuyla, yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle yaptım.”

DEĞİŞİMİYLE GÜNDEMDEYDİ, REKLAM YÜZÜ OLDU

Verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Şebnem Bozoklu, şimdi de reklam projesiyle gündeme geldi. Bulaşık deterjanı reklamında mutfak temasını müzikle buluşturan oyuncu, “Dinle” şarkısına getirdiği yorumla kampanyanın yüzü oldu.