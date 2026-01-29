Işın Karaca, İstanbul'u terk edip İzmir'in Urla ilçesine yerleşmişti. Şehir hayatından uzak sessiz bir yaşamı tercih eden Karaca, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.

Bir yılda 35 kilo verdiğini söyleyen 52 yaşındaki şarkıcı, adeta bambaşka biri oldu.

"HAFTANIN İKİ GÜNÜ İKİ ÖĞÜN, DİĞER GÜNLER..."

Şu anda 60 kilo olan Işın Karaca "Nasıl zayıfladınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Haftanın iki günü iki öğün, diğer günler tek öğün besleniyorum. Eşim (Can Yapıcıoğlu) de 25 kilo verdi. Kan tahlilleri ve doktorla verdik kiloları."

"25'inci sanat yılımda bu olayı kökten çözmek istedim. Bu ülkede 130 kiloyla ünlü oldum, kadının bedeninin engel olmadığını yıllar önce gösterdim."

Işın Karaca eskiden böyleydi: