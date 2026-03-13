Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, uzun süredir gündemden düşmeyen boşanma süreciyle ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.

KESİN BOŞANMA SÜRECİ BAŞLADI

Yıldız futbolcu, İtalyan yasalarına göre zorunlu olan bir yıllık ayrılık süresinin tamamlandığını belirterek kesin boşanma sürecinin başladığını açıkladı.

''ZAFER DOLU BİR ÖPÜCÜK''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, son bir yıldır medyada yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Boşanmayı ben istedim. Adalete uydum ve bugün sonuç ortaya çıktı” diyen Icardi, paylaşımında “zafer dolu bir öpücük” sözleriyle süreci noktaladığını belirtti.

2014 yılında evlenen Icardi ve Wanda Nara çiftinin Francesca ve Isabella adında iki kızı bulunuyor. Çift, son yıllarda yaşanan ihanet iddiaları ve velayet tartışmalarıyla sık sık gündeme gelmişti.

İCARDİ'DEN UZUN AÇIKLAMA

Icardi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Tam bir yıl önce Milano’da, İtalyan adaletinin belirlediği boşanma duruşmasına katıldım. Kasım 2024’te resmi olarak boşanma talebini sunarak başlattığım bir süreçti. Mart 2025’te oradaydım; hâkim yetkili olduğunu ilan edip İtalyan yasalarının gerektirdiği ayrılığı karara bağladı. Ve bu ayrılık, yasaya göre bir yıl sürmeliydi. O bir yıl, 11 Mart 2026’da doldu. Bir yıl boyunca “Ayrılmak istemiyor” diye tekrarlayanlar şimdi ne yapacak? Reyting uğruna şimdi hangi yeni hikâyeyi uyduracaklar? Bir yıl boyunca benim boşanmak istemediğimi kamuya söyleyip durdular. Şimdi bunun için ne açıklama yapacaklar? Sanırım yeni bir teori uydurması gerekecekler. Neyse. Bir yıl süren medya kurmacasından sonra gerçek, her zaman olduğu gibi sonunda geldi. Zafer dolu bir öpücük. Bir yıl önce adaletten istediğim tek şey boşanmaktı. Ve işte sonuç burada.