31 MART seçiminde CHP 17 milyon oy aldı. Sandıktan birinci çıktı. Ancak 34 belediye başkanı tutuklandı. Operasyonlar başkanlarla sınırlı kalmadı. Başkan yardımcıları, çalışanlar, bürokratlar, meclis üyeleri, işadamlarının içinde olduğu binden fazla kişi gözaltına alındı. Bunların 500’ü hala cezaevinde.

HALK İRADESİ ÇALINDI

‘Tehdit-tutuklama-transfer’le belediye meclislerindeki dengeler bozuldu. İstanbul Üsküdar’dan, İzmir Menderes’e 9 belediye bu yolla AKP’ye geçti. Operasyonlarla 10 milyon oy yok sayıldı, halk iradesi cezalandırıldı. AKP’ye katılan 36 başkanla 2.6 milyon kişinin oyu çalındı. Aldıkları 2.6 milyon oyla CHP’den seçilen 36 belediye başkanı, koltuklarını koruyup AKP’ye geçti. 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’den aday olup seçildikten sonra saf değiştiren başkanların aldığı oyların toplamı 2 milyon 639 bin 268’e ulaştı.

Listede 1 milyon 292 bin 118 oyla Cemil Tugay ilk sırada yer alırken, Özlem Çerçioğlu 344 bin 3, Mesut Özarslan ise 245 bin 460 oyla sıralandı. Umut Yılmaz 135 bin 591, Eren Ali Bingöl 84 bin 94, Orhan Çerkez 83 bin 269 oy aldı. Bu rakamlar, seçmenlerin tamamının parti değişikliğini onayladığı anlamına gelmese de sandıktan çıkan siyasi tercihin ne kadar kolay değiştirildiğini gözler önüne serdi.

TUTUKLULAR

Tutuklu belediye başkanlarının aday oldukları seçimlerde aldığı oyların toplamı 8 milyon 970 bin 850’ye ulaştı. Tahliye edilen, Dedetaş dahil, oy toplamı 1 milyon 317 bin 332 oldu. Başkanların 2024 seçimlerindeki toplam oy sayısı 10 milyon 292 bin 503 olarak hesaplandı.

Muhaliflere operasyonlar son hız devam ediyor

AKP’YE GEÇENLER

Son olarak 300 bin oy farkla CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tugay, AKP’ye katıldı. Transferler 36’ya ulaştı.

İzmir BB Cemil Tugay: 1.292.118

Aydın BB Özlem Çerçioğlu: 344.003

Ankara- Keçiören: Mesut Özarslan: 245.460

Gazintep Şehitkamil: Umut Yılmaz: 135.591

İstanbul- Tuzla: Eren Ali Bingöl: 84.094

İstanbul- Çekmeköy: Orhan Çerkez: 83.269

Afyonkarahisar: Burcu Köksal: 68.038

İzmir- Çiğli: Onur Emrah Yıldız: 60.989

Tekirdağ- Çerkezköy: Vahap Akay: 45.181

Ankara- Gölbaşı: Yakup Odabaşı: 39.457

Aydın- Söke: Mustafa İberya Arıkan: 39.258

Antalya- Serik: Kadir Kumbul: 34.468

Antalya- Aksu: İsa Yıldırım: 24.646

Edirne- Keşan: Mehmet Özcan: 20.667

Ankara- Kahramankazan: Selim Çırpanoğlu: 17.633

Antalya- Elmalı: Halil Öztürk: 14.686

Konya- Seydişehir: Hasan Ustaoğlu: 14.058

Tekirdağ- Hayrabolu: Tuncer Başoğlu: 10.662

İzmir- Foça: Saniye Bora Fıçı: 10.193

Ankara- Haymana: Levent Koç: 9.599

Afyonkarahisar- Dinar: Veysel Topçu: 7.727

Aydın- Sultanhisar: Osman Yıldırımkaya: 5.203

Erzurum- Şenkaya: Görbil Özcan: 4.794

Balıkesir- Marmara Adalar : Aydın Dinçer: 4.551

Aydın- Yenipazar: Malik Ercan: 4.355

Gaziantep- Karkamış: Mustafa Güzel: 3.194

Yalova- Altınova: Yasemin Fazlaca: 2.714

Çanakkale- Eceabat: Saim Zileli: 2.084

Kayseri- Akkışla: Mustafa Dursun: 2.007

Kütahya- Domaniç: Engin Uysal: 1.488

Batman- Hasankeyf: Hamit Tutuş: 1.260

Kayseri- Felahiye: Şeref Güleser: 1.909

Niğde- Çiftlik Bozköy: Muammer Çelikbaş: 1.062

Şırnak- Karalar: Hasan Turgut: 1.042

Ardahan Göle: Gökhan Budak: 911

Çorum Aşdağul Başkanı Şenol Öncül: 897

Tutuklu başkanların aldığı oy oranları

Ekrem İmamoğlu-İstanbul: % 51,14 4 milyon-432 bin 862 oy

Mehmet Murat Çalık-Beylikdüzü: % 52.83-112 bin 163 oy.

Resul Emrah Şahan-Şişli: % 66,59 oranıyla 59 bin 390 oy.

Hasan Akgün-Büyükçekmece: % 48,04 oranıyla 74 bin 772 oy.

Hakan Bahçetepe-Gaziosmanpaşa: % 40,45 oranıyla107 bin 636 oy.

Onursal Adıgüzel-Ataşehir: % 56,39 oranıyla139 bin 9 oy.

Ali Ercan Akpolat-Adalar: % 55,24 oranıyla5 bin 846 oy.

Mithat Bülent Özmen-Eyüpsultan: % 47,74 oranıyla 118 bin 898 oy.

Bora Balcıoğlu-Silivri: % 53,20 oranıyla 68 bin 213 oy.

Özgür Kabadayı-Şile: % 51,88 oy oranıyla 14 bin 938 oy.

Hasan Mutlu-Bayrampaşa: % 46,67 oranıyla 73 bin 850 oy.

Alaattin Köseler-Beykoz: % 45,87 oranıyla 68 bin 453 oy.

Rıza Akpolat-Beşiktaş: % 64,12 oranıyla 66 bin 17 oy.

Mustafa Bozbey-Bursa: % 47,62 oranıyla 860 bin 490 oy.

Muhittin Böcek-Antalya: % 48,71 oranıyla 706 bin 854 oy.

Oya Tekin-Adana Seyhan: % 41,45 oranıyla 153 bin 217 oy.

Niyazi Nefi Kara-Antalya Manavgat: % 45,22 oranıyla 63 bin 454 oy.

Ömer Günel-Aydın Kuşadası: % 42,41oranıyla 31 bin 339 oy.

Özkan Yalım-Uşak: % 40,89 oranıyla 52 bin 244 oy.

Vahap Seçer-Mersin: % 59,51 oranıyla 625 bin 102 oy.

Tanju Özcan-Bolu: % 52,79 oranıyla 52 bin 704 oy.

Yılmaz Tozan-Uşak Eşme: % 54,49 oranıyla 5 bin 394 oy.

Fikret Albayrak-Düzce Akçakoca: % 36,20 oranıyla 5 bin 96 oy.

Mustafa Günay-İzmir Güzelbahçe: % 49,85 oranıyla 12 bin 871 oy.

İlkay Çiçek-İzmir Menderes: % 46,13bin oranıyla 742 oy.

Görkem Duman-İzmir Buca: % 41,85 oranıyla 118 bin 232 oy.

İsmail Yetişkin-İzmir Seferihisar: % 44,11 oranıyla 16 bin 326 oy.

Mustafa Turgut-Mersin Silifke:% 56,6 oranıyla 145 bin 412 oy.

Hüseyin Can Güner-Ankara Çankaya : % 65,26 oy oranıyla 392 bin 900 oy.

Erdal Beşikcioğlu- Etimesgut: % 56,62 oranıyla 202 bin 853 oy

Fatma Kaplan Hürriyet- İzmit: % 49,03 oranıyla 102 bin 385 oy.

Ahmet Serkan Tuncer-Mersin Mezitli : % 63,24 oranıyla 67 bin 628 oy.

Abdullah Özyiğit-Mersin Yenişehir: % 62,17-83 bin 670 oy.

TAHLİYE OLANLAR

Zeydan Karalar-Adana: % 46,57-550 bin 531 oy.

Kadir Aydar-Ceyhan: % 45,67 oranıyla 39 bin 520 oy.

Ali Demirçalı-Yüreğir: % 40,70 oranıyla 80 bin 312 oy.

Sinem Dedetaş-Üsküdar: % 49,90 oranıyla 157 bin 910 oy.

Ahmet Özer-Esenyurt: % 49,05 oranıyla 227 bin 608 oy.

İnan Güney-Beyoğlu: % 49,22 oranıyla 60 bin 361 oy.

Utku Caner Çaykara-Avcılar: % 53,43 oranıyla 121 bin 250 oy.

Abdurrahman Tutdere- Adıyaman: % 49,74 oranıyla 51 bin 299 oy.

Onur Yiğit-Balçova: % 61,19 oranıyla

28 bin 163 oy.

Mustafa Sarıgül-Ovacık: % 34,22 oranıyla 683 oy.

Millet iradesi tecelli etmeli

Aile Dayanışma Ağı (ADA), 50’nci buluşmasını Esenyurt Belediyesi’ne yönelik operasyonun ikinci yıl dönümü olan 30 Ekim’de Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdi. Buluşmada konuşan Dilek Kaya İmamoğlu, “Her gün yeni bir belediyeye operasyon yapılıyor. Millet iradesi ayaklar altına alınıyor” dedi. Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer ise kayyum uygulamasına son verilmesini isteyerek, “Esenyurt’un ihtiyacı olan kayyuma kayyum atamak değil, Esenyurt iradesinin tecelli etmesidir. Görevime dönmeye hazırım” ifadelerini kullandı.