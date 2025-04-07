MDRaporlar, Mart ayının anketlerini derledi.
Kamuoyu ile paylaşılan 10 genel seçim anketinin ortalamasını alan MDRaporlar, Ada, Alf, Asal, HBS, İVEM, ORC, Özdemir, PİAR, SER-Ar ve Sonar'ın anketlerinin ortalamasını aldı.
MART AYINDA CHP BİRİNCİ PARTİ
Araştırmada, CHP yüzde 32,4 ile birinci parti olurken AKP'nin oy oranı yüzde 30,3 oldu.
DEM Parti'nin oy desteği yüzde 8,8 olurken MHP'nin oy desteği yüzde 8 olarak ölçüldü.
Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:
Zafer yüzde 5,1
İYİ Parti yüzde 4,8
YRP yüzde 4,2
A Parti yüzde 1,5
TİP yüzde 1,5
YMP yüzde 1,3
2 PARTİNİN OY DESTEĞİ ARTTI
MDRaporlar Şubat ayında yaptığı ankette 12 araştırma şirketine yer verirken; CHP'nin oy desteği yüzde 1,7 artış gösterdi. AKP'de ise yüzde 0,1 düşüş görüldü.
DEM Parti'nin oy desteği yüzde 0,1, MHP'nin oy desteği ise yüzde 0,5 düştü.
Zafer Partisi'nin oy desteği yüzde 0,6 düşüş kaydederken YRP'deki düşüş yüzde 0,3 oldu.
CHP'nin yanı sıra oy desteğini artıran bir diğer parti de İYİ Parti oldu.
İYİ Parti'nin oy desteği bir önceki rapora göre; yüzde 0,3 artış gösterdi.