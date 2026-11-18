Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin banyosunda halı yıkayan anne M.A.'nın 10 aylık bebeği A.M.A., henüz bilinmeyen bir nedenle su dolu kovaya düştü. Durumu fark eden anne, bebeğini kovadan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bebeği ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü. Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan polis ekipleri, olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu.

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