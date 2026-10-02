ABD yönetiminin, Orta Doğu’daki askeri varlığını artırma kararı kapsamında bölgeye USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ile birlikte 10 bine yakın yeni asker ve bir deniz piyade tümeni daha sevk edeceği bildirildi.

San Diego’daki limandan ayrılan uçak gemisi ve beraberindeki amfibi grubun kasım ayı sonuna kadar bölgeye ulaşması bekleniyor. Halihazırda bölgede iki uçak gemisi ve yaklaşık 50 bin askeri bulunan ABD'nin bu adımı, var olan askeri kapasiteyi daha da tahkim etmeyi amaçlıyor.

SEÇİMLERDEN SONRA ASKERİ MÜDAHALE ARTACAK

Sevkiyat kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran’a yönelik askeri müdahaleleri artırabileceğine ilişkin açıklamalarının ardından geldi.

TIME dergisine verdiği röportajda İran'a yönelik sert söylemlerini sürdüren Trump, İran'ın sunduğu ateşkes teklifini yetersiz bulduğunu belirterek Orta Doğu'da barışın ancak İran tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini savundu.

ABD mühimmat stoklarının azaldığı yönündeki iddiaları da reddeden Trump, askeri imkanların en üst seviyede olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'NİN DİBİNDEN GEÇECEK

ABD'nin San Diego limanından Orta Doğu’ya sevk edilmek üzere demir alan USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ile beraberindeki donanma gücünün izleyeceği rota, Doğu Akdeniz ve bölgesel su yollarındaki hareketliliği zirveye taşıyor.

Pasifik ve Atlantik okyanuslarını aşarak Cebelitarık Boğazı’ndan Akdeniz’e giriş yapması beklenen dev uçak gemisi, görev alanına ulaşmak için Türkiye’nin hemen yanı başındaki kritik deniz hatlarını kullanacak.

Doğu Akdeniz sularından geçerek Mısır kontrolündeki Süveyş Kanalı’na yönelecek olan ABD savaş gemisi, ardından Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı hattını izleyip Basra Körfezi’ne ulaşacak.

Türkiye’nin güney sınırına ve deniz yetki alanlarına oldukça yakın bir güzergahı takiben Orta Doğu’daki konuşlanma noktasına ilerleyen donanma gücünün, kasım ayı sonuna kadar bölgeye vararak görevi devralması planlanıyor.