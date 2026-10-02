Pandemi dönemindeki uçuş iptallerinden bu yana hangarlarda adeta dağ gibi yığılan sahipsiz bagajlara, son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle yaşanan personel eksikliği de eklenince havalimanında operasyonlar durma noktasına geldi.

Şehir genelinde ulaşımı aksatan sel şartları yüzünden yer hizmetleri personelinin işe gidememesi ve bagaj taşıma araçlarındaki teknik arızalar, bavul krizini kontrolden çıkardı.

ORDU TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Süreç boyunca yolcular havalimanında saatlerce beklemek zorunda kalırken, çok sayıda uçuş rötara girdi ve binlerce yolcu gideceği yere bagajsız ulaşmak durumunda kaldı. Büyüyen kaosu ve lojistik tıkanıklığı çözmekte yetersiz kalan bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Thai Airways, çareyi Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden yardım istemekte buldu.

Havalimanına sevk edilen askeri personel, yıllardır depolarda bekleyen ve içlerinde kişisel eşyalardan değerli ziynetlere kadar pek çok unsurun bulunduğu binlerce bavulun tek tek envanterini çıkarmak, tasnif etmek ve alanı temizlemek için çalışmalara başladı.

SOSYAL MEDYANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Şiddetli yağış uyarısının devam ettiği bölgede yetkililer, kargo ve yer hizmetlerindeki aksamaların aşılması için ekstra önlemler alındığını ve biriken bagajların temizlenmesinin birkaç gün daha süreceğini bildiriyor.

Havayolu şirketi kayıp bildirimi yapan yolcuların bavullarını otel veya evlerine teslim etmeye başlarken, askeri müdahaleyle çözülmeye çalışılan bu ilginç "10 bin bavul gizemi" dünya genelinde ve sosyal medyada büyük merak uyandırmaya devam ediyor.