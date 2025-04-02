Adını FETÖ’nün Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, İnternet Andıcı gibi kumpas davalarıyla duyuran ve o günlerden bu yana gündemden düşmeyen Silivri Cezaevi’nin siyasetçi, bürokrat, asker, akademisyen, sanatçılardan oluşan “misafirleri” hiç eksilmedi.

Silivri’yle tanışan son isim ise Ekrem İmamoğlu oldu. Kendisinden önce tutuklanan mevkidaşları Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da İmamoğlu’nun koğuş arkadaşlığını yapıyor.

7/24 İZLENİYORLAR

Esenyurt’la başlayan, Beşiktaş Belediyesiyle devam eden ve son olarak da Şişli belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi’ne kadar uzanan CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan belediye başkanları, başkan yardımcıları, genel sekreterler, daire başkanları, şehir plancılarından oluşan çok sayıda isim de bu kampüste.

İmamoğlu, Özer, Akpolat ise 12 metrekarelik 9 No’lu binadaki iki katlı 3 kişilik koğuşta tutuluyor. Üst katta yatakhane, alt katta ise tuvalet, mutfak, televizyon ve havalandırma var. Tutukluların aynı anda havalandırmaya çıkmalarına izin verilmiyor.

Havalandırma saati gelen koğuş avluya çıkıyor, süresi bitince koğuş kapısı kapatıyor ve ortak havalandırma olarak kullanılan diğer koğuşun kapısı açılıyor. Bu koğuş cezaevi idaresi tarafından da “güvenlik” gerekçesiyle 7/24 kamera ile kontrol ediliyor. İçinde tuvaleti bulunan oda sistemli koğuşta üç belediye başkanının her hareketi saniye saniye infaz koruma memurlarının bulunduğu teknik ana kumanda odasından izleniyor, kayıt altına alınıyor. Koğuşlar arası mahkûmların birbirleriye iletişimi ise yok. 9 No’lu bina siyasetçi, gazeteci, belediye başkanları, akademiyenler, hukukçular ve sanatçıların kaldığı “elit” bir bina olarak da biliniyor.

GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE

Odanın bulunduğu koridorda birbiriyle bağlantılı 4 ayrı sürgülü demir kilitli kapı ve parmaklıklar bulunuyor. 1000 derece ısıya, yangına ve darbelere karşı dayanıklı çelik fırın boyalı kapıların üzerindeki 30x30 ebadındaki mazgallardan gözetleme yapan infaz koruma memurları bir ihtiyaç halinde bu mazgaldan İmamoğlu, Özer ve Akpolat ile iletişim kuruyor. Özel ihtiyaçları ise haftada sadece 1 gün alışveriş yapabilme hakkına sahip oldukları cezaevi kantininden karşılanıyor. Bir gün önceden hazırlanan liste idareye teslim ediliyor. Kantinde olmayan ihtiyaçları ise karşılanmıyor.

ROLLER DEĞİŞİNCE KENDİLERİ DE GİRDİ

15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra roller değişti. Kumpas davalarıyla yüzlerce kişiyi tutuklayıp Silivri’ye hapseden başta FETÖ’cü hakim ve savcılar olmak üzere darbe girişimine destek veren generaller, emniyet müdürleri, valiler, kaymakamlar da tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire başkanı Ramazan Akyürek, eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürü Nazmi Ardıç’da Silivri’de tutuklu kalanlar arasında yerini aldı.

FETÖ’nün kumpaslarında sahte delillerle suçlandılar

Silivri’de CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklananların yanı sıra, AKP’li belediyeler başta olmak üzere birçok bakanlık bünyesindeki kamu kurumlarından ihaleler alan ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş’da bulunuyor. Yine gizli fon davasının sanığı bankacı Seçil Erzan, Milletvekili Can Atalay, Hukukçu Selçuk Kozağaçlı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ortaköy’de Reina eğlence merkezine silahlı saldırı düzenleyen Özbek asıllı IŞİD’li Abdulkadir Masharipov, Adnan Oktar, Osman Kavala, menajer Ayşe Barım tutuklu bulunuyor.

UYDURMA DELİLLER

FETÖ’nün yargıda etkili olduğu dönemde başlayan kumpas davalarından tutuklanan çok sayıda kişinin yolu Silivri’yle kesişti. Kumpas soruşturmalarının mimarı olan FETÖ’cü savcıların uydurma delillerle tutukladıkları eski MİT’çi Kâşif Kozinoğlu, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Emniyet Müdürleri Hanefi Avcı, Adil Serdar Saçan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Doğu Perinçek, Albaylar Dursun Çiçek, Hasan Atilla Uğur.

GAZETECİLER, KOMUTANLAR

Gazeteciler Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Ahmet Şık, eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur, 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, Hava Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtına, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Engin Alan, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Prof. Dr. Yalçın Küçük Silivri’de tutuklu kaldı.

Riker’s Island Cezaevi

ABD’nin en kötüsünden bile daha kalabalık

- Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en büyük ceza infaz kurumu. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun 2019 verilerine göre buradaki mahkum sayısı 23 bine yaklaştı. Yani kapasitesinin iki katı.

- Guinness rakamlarına göre ABD’nin en kötü şöhretleri cezaevi olan Riker’s Island Cezaevi’nde, en kalabalık döneminde bile 14 bin mahkum vardı.

- Dünya basının da sık sık manşetlerine taşındı. Bazı yakıştırmalar şöyle: Guardian: Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi. New York Times: Yargı krizinin sembolü.