Avustralya ordusu 1932 yılında, ekinleri mahveden 20 binden fazla dev emu kuşununa karşı savaş başlattı. Başta kolay bir operasyon olarak düşünen ve ağır makineli tüfeklerle kuşlara saldıran askerler cepheye adım attıklarında hayatlarının en büyük şokunu yaşadı.

MERMİ İŞLEMEDİ ASKERLER ŞOK OLDU

Kraliyet Avustralya Topçu Birlikleri, saatte 50 kilometreden fazla hızla koşabilen bu dev canlıları kolayca etkisiz hale getirebileceklerini düşünmüştü. Ancak makineli tüfeklerin başına geçen askerler, karşılarındaki kuşların sergilediği taktikler karşısında adeta dona kaldı. Mermi sesini duyan kuşlar tek bir yöne kaçmak yerine küçük gruplara ayrılarak dağılıyor ve hedef almayı imkansız hale getiriyordu.

"TANK GİBİ KURŞUN GEÇİRMİYORLAR"

Operasyonu yöneten Binbaşı Meredith’in askeri raporunda askerlerin çaresizliği ve kuşların inanılmaz direnci karşısında şaşkınlık yaşadığı ortaya çıktı. Raporda, "Eğer bu kuşlardan kurulmuş bir tümenim olsaydı, dünyadaki her orduyla savaşabilirdim. Makineli tüfeklerin karşısına adeta zırhlı tanklar gibi çıkıyorlar” dediği belirtildi. Emu kuşlarının vücutlarına mermi isabet etmesine rağmen koşmaya devam eden dev kuşlar, deneyimli askerleri şaşkına çevirdi.

ASKERLER SONUNDA PES ETTİ

Yaklaşık 10 bin merminin harcanmasına rağmen, günler süren operasyon sonrasında askerler kuşların karşısında pes etti. Avustralya hükümeti harekâtı resmi olarak durdurdu ve askerleri geri çekildi. Dünya tarihinde bu ilginç olay, bir ülkenin resmi ordusunun doğaya karşı kaybettiği en sıra dışı savaş olarak kayıtlara geçti.