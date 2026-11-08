Eğlence amacıyla hazırlanan organizasyonda binlerce plastik ördeğin göl yüzeyinde yarıştırılması planlanırken, çevreciler özellikle mikroplastik kirliliği riskine dikkat çekti.

10 BİN PLASTİK ÖRDEKLE YARIŞ DÜZENLEYECEKLERDİ

Frutillar kentinde 28 Kasım'da yapılması planlanan etkinlik, yaşlılara destek amacıyla bağış toplamayı hedefliyordu. Yarışta göle bırakılacak 10 bin oyuncak ördekten bitiş çizgisine ilk ulaşan beşinin sahiplerine para ödülü verilecekti. Birincilik ödülü ise 2 milyon Şili pesosu olarak açıklanmıştı.

Ancak Defendamos la Patagonia adlı çevre örgütü, yarış sonrasında bütün plastik ördeklerin gölden toplanamayabileceğini belirterek organizasyonun iptal edilmesini istedi. Örgüt, suda kalan oyuncakların zamanla parçalanarak mikroplastik kirliliğine yol açabileceği ve göldeki canlıları tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

TEPKİLERİN ARDINDAN YARIŞ İPTAL EDİLDİ

Frutillar Belediye Başkanı Javier Arismendi, başlangıçta yarışın ardından plastik ördeklerin tekneler ve kıyıdaki görevliler tarafından toplanacağını açıklamıştı. Ancak çevre örgütlerinin ve bölge halkının tepkileri üzerine belediye geri adım attı.

5 Kasım'da yapılan açıklamayla 10 bin plastik ördeğin göle bırakılacağı yarışın iptal edildiği duyuruldu. Bunun yerine ailelerin katılabileceği bir koşu etkinliği ve yardım amaçlı çekiliş düzenlenmesine karar verildi.

Böylece yaşlılara destek için bağış toplama hedefi korunurken göle binlerce plastik oyuncağın bırakılmasından vazgeçildi.