Amatör ve profesyonel göl yönetimi toplulukları tarafından yakından takip edilen BamaBass platformu, beş dönümlük Crimson Oak Göleti’nde yürütülen kapsamlı ekosistem geliştirme projesinin yeni aşamasını duyurdu. Çalışmalar kapsamında, göletteki biyolojik çeşitliliği artırmak ve su kalitesini optimize etmek amacıyla yapay sucul bitki adaları kuruldu ve göle yoğun miktarda yem balığı salımı gerçekleştirildi.

3 ADET YÜZEN ADA GÖLETİN ORTASINA YERLEŞTİRİLDİ

Göletin inşasından bu yana köklü su bitkilerinin kontrolsüz yayılma ve balıklara zarar verebilecek kimyasal ilaçlama gerektirme riskine karşı, uzman biyologların tavsiyesiyle alternatif bir yöntem uygulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, killi tabana tutunmayan ve su yüzeyinde asılı kalan "BMATS" adlı yüzen ada sistemleri tercih edildi.

Proje ortağı Patrick Rogers’ın aktardığı teknik bilgilere göre; her biri 175 fit kare (yaklaşık 16 metrekare) büyüklüğünde olan üç adet yüzen ada, yerli otlar ve dayanıklı bitki türleriyle donatılarak göletin stratejik noktalarına yerleştirildi. Kıyıya vurmalarını önleyecek ancak dairesel hareketlerine izin verecek bir çıpalama sistemiyle sabitlenen bu yapılar, sudaki fazla azot ve fosforu emerek doğal bir filtre görevi üstleniyor. Sistem, aynı zamanda küçük organizmalar için barınak, balıklar için ise gölgelik avlanma alanları oluşturuyor.

10 BİN YEM BALIĞI İLE BESİN ZİNCİRİ GÜÇLENDİRMESİ YAPILDI

Göl yönetiminin bir diğer önemli adımı ise levrek popülasyonunun, özellikle de yeni nesil küçük balıkların beslenme tabanını desteklemek oldu. Gölete, kolay sindirilebilir bir protein kaynağı olan 10.000 adet "threadfin shad" (ipliksi yüzgeçli gölge balığı) bırakıldı. Bu takviyenin, göletteki yırtıcı balıkların gelişimini hızlandırması hedefleniyor.

KAMERA KAYITLARI İLE TAKİP EDİLDİ

Göletteki hareketlilik, çevredeki yaban hayatının da bölgeye çekilmesine neden oldu. Kameralara yansıyan kayıtlarda, bir kel kartalın gölden gölge balığı avladığı, ardından bir kaplumbağayı tükettiği anlar tespit edildi. Gölet çevresinde yapılan rutin gözlemlerde ayrıca dev güneş balıkları (bluegill), kurbağalar, rakunlar, bölgede nadir görülen bir kunduz ile tilki veya çakal olduğu tahmin edilen canlılar görüntülendi.

Çalışmaların son aşamasında, göletteki mevcut levreklerin gelişim durumu taranan çipler vasıtasıyla kontrol edildi. Ayrıca, göletin geçmişinde önemli bir yeri olan hırçınlığıyla bilinen "Moby" adlı levreğin, ölmeden önce üretilen ve 300 galonluk akvaryumda koruma altına alınan üç adet yavrusunun da agresif beslenme davranışlarını sürdürdüğü rapor edildi.