Yazıda, "Değerli müşterilerimiz! Tiziana Terenzi Kirke veya benzeri bir parfüm kullanıyorsanız, mağazaya girmemenizi rica ederiz. Kapıda size hizmet etmekten mutluluk duyarız, ancak yoğun müşteri şikayetleri ve çalışanlar arasında alerji semptomları nedeniyle başka türlü davranamayız. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

10 BİN LİRAYA SATILIYOR

Konu yerel basına yansıdı ve sosyal medyada da yayıldı.

İçeriğinde “tutku meyvesi, şeftali ve armutun nefis notaları ile vadi zambağı esintisi” bulunduğu belirtilerek, piyasada 100 mililitresi 215 Euro’ya (yaklaşık 10 bin 200 TL) satılan parfümle ilgili açıklamanın ayrımcı olduğu, yasadışı bir yazı asıldığı belirtildi.

ÜRETİCİ FİRMA DEVREYE GİRDİ

Üretici firma da karara tepki gösterirken; bunun üzerine yazı kaldırıldı.

Ardından bir market yetkilisinin, “kokudan nefret ettiği için şahsi olarak yazıyı astığı” belirtildi.