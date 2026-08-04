Günde yaklaşık 100 bin aracın kullandığı güzergahta trafiğin uzun süre aksamasını önlemek için hızlandırılmış köprü inşaatı (ABC) yöntemi tercih edildi. Eski köprü son ana kadar hizmet vermeye devam ederken, yıkım tamamlanır tamamlanmaz yeni köprü kontrollü şekilde ray benzeri özel sistem üzerinde kaydırılarak yerine yerleştirildi.

42 HİDROLİK SİSTEM AYNI ANDA ÇALIŞTI

Operasyonu gerçekleştiren ağır kaldırma şirketi, köprüyü hareket ettirmek için bağımsız olarak kontrol edilen 42 hidrolik kaydırma ünitesi kullandı. Mühendisler önce köprüyü yaklaşık 1,5 metre hareket ettirerek test yaptı. Ardından yapı, 31,1 metrelik mesafeyi tek seferde kaydırılarak nihai konumuna ulaştırıldı. Tüm süreçte taşıyıcı ayaklar arasındaki hata payı yalnızca 2,5 santimetre ile sınırlandırıldı.

TRAFİĞİ YILLARCA ETKİLEYECEK ÇALIŞMA 17 GÜNE İNDİ

Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilecek bir köprü değişiminin yıllarca sürecek şerit kapatmalarına neden olabileceği belirtilirken, bu yöntem sayesinde kesintisiz yol kapanma süresi 17 güne indirildi. Yeni köprü aylar boyunca eski yapının hemen yanında inşa edildiği için sürücüler çalışmalar devam ederken yolu kullanmayı sürdürdü. Uzmanlar, bu yöntemin hem şehir içi trafik üzerindeki etkileri azalttığını hem de büyük altyapı projelerinde zaman tasarrufu sağladığını belirtiyor.