ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), orta Meksika menşeli kıyılmış marullarla ilişkilendirilen siklospora salgınına dört eyaletin daha eklendiğini duyurdu.

Illinois, Kansas, Oklahoma ve Pennsylvania'nın dahil olmasıyla birlikte, önceden vakaların görüldüğü Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio ve West Virginia ile birlikte salgından etkilenen eyalet sayısı 9'a yükseldi.

Yetkililer, 11 kişiyi hastanelik eden salgının önüne geçmek için hastalıklı marulları bulmaya çalışıyor. Ancak haftalardır süren çabalar salgının yayılmasını önleyemedi.

Ağır kusma, ishal, baş dönmesi ve halsizlik sebebiyle ölümlere yol açabilen siklospora salgının önüne geçmek için ABD hükümetinden yetkililer aralıksız çalışmaya başladı.

HASTANELER DOLUYOR

Cuma günü paylaşılan CDC güncellemesine göre, 9 eyaletteki Taco Bell restoranlarında sunulan kıyılmış marulların Meksika'daki tek bir tedarikçiye, Taylor Farms de Mexico şirketine dayandığı belirlendi.

Firma, orta Meksika'da yetiştirilip işlenen göbek marulları ABD pazarından gönüllü olarak geri çağırdığını duyurdu.

CDC, dokuz eyalette siklospora ile enfekte olan ve Taco Bell maruziyeti bildiren toplam 1.947 vaka kaydetti.

Hastalık başlangıç tarihlerinin 22 Haziran ile 20 Temmuz arasında değiştiği, en az 98 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve henüz herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

TEK TEHDİT MARUL DEĞİL

Soruşturma kapsamında tüm vakaların tek bir kaynağa dayanmadığı değerlendiriliyor. Kuzey Karolina'da Mayıs başından bu yana bildirilen 561 vakada, Taco Bell marulunun aksine maydanoz ve kişniş gibi otlar öncül şüpheliler arasında yer alıyor.

Kuzey Karolina Sağlık Departmanı'ndan Carl Williams, benzer otların tekrar eden vakalarda öne çıktığını ve iz sürüm çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bunun yanı sıra ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), henüz kaynağı ve yeri açıklanmayan 72 vakalık yeni bir siklospora salgını tespit edildiğini duyurdu.

Soruşturmaya yakın kaynaklar, ulusal çaptaki araştırmaların birden fazla farklı bulaş kaynağını ayrıştırmak için devam ettiğini aktarıyor.