Hollanda'nın Schiedam kentinde bir apartmanda yaşayanlar, posta kutularında buldukları 50 euroluk banknotlarla büyük şaşkınlık yaşadı.

Yaklaşık 10 daire sakinine bırakılan paraların kim tarafından ve hangi amaçla gönderildiği henüz bilinmiyor. Gizemli bağışçının kimliği merak konusu olurken polis, parayı bulanlara dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

Posta kutularından 50 euroluk banknotlar çıktı

Hollanda'nın Schiedam kentindeki Bahplein Meydanı'nda bulunan bir apartmanın sakinleri, günlük postalarını kontrol ederken beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Reklam broşürleri ve mektupların arasında 50 euroluk banknotlar bulan sakinler, parayı kimin bıraktığını anlamaya çalıştı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Hronoord Mahallesi'ndeki apartmanda yaklaşık 10 kişi bu gizemli hediyeden yararlandı. Banknotların yanında herhangi bir not, açıklama ya da gönderici bilgisi bulunmuyordu. Paraların gerçek olduğunun doğrulanması ise olayın daha da merak uyandırmasına neden oldu.

Bir anne oğlunun bulduğu parayla şaşkına döndü

Apartman sakinlerinden biri, oğlunun posta kutusunu boşaltırken 50 euroluk banknotu fark ettiğini anlattı. Kadın, herhangi bir borcu bulunmadığını ve birinin kendisine neden para bırakmış olabileceğine dair hiçbir fikri olmadığını söyledi.

Gazetecilerin gizemli bağışçının kim olabileceğini sorması üzerine ise gülerek, "Belki de küçük cücelerdir" yanıtını verdi.

Öte yandan, posta kutusunda para bulamayan apartman sakinleri de bu sürprizden pay alamadıkları için hayal kırıklığı yaşadı.

Polis harekete geçti: Parayı harcamadan önce bir yıl bekleyin

Olayı öğrenen sakinlerden biri durumu polise bildirdi. Polis sözcüsü, şu ana kadar parayı kimin bıraktığına veya bu davranışın arkasındaki nedene ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını açıkladı.

Yetkililer, posta kutularında para bulan sakinlere ise banknotları hemen harcamamaları ve bir yıl beklemeleri tavsiyesinde bulundu. Böylece parayı bırakan kişinin ortaya çıkması ve hediyenin nedenini açıklaması için fırsat tanınmış olacak.

Hollanda'da benzer bir olay daha yaşanmıştı

Schiedam'daki gizemli para dağıtımı, Hollanda'da yaşanan ilk anonim bağış olayı değil. Ocak 2024'te Rotterdam'ın Delfshaven semtinde yaşayan bir kadın da kimliği bilinmeyen bir kişiden düzenli olarak para dolu zarflar almaya başlamıştı.

Kadına gönderilen ilk zarfta 250 euro ve yaptığı iyilikler için teşekkür eden bir not bulunuyordu. Daha sonra gelen ikinci zarftan 600 euro, üçüncü zarftan ise tam 1.000 euro çıktı, ancak o dönemde de ne polis ne de parayı alan kadın, anonim bağışçının kim olduğunu ortaya çıkarabildi.

Schiedam'da yaşanan son olayda da gizem henüz çözülebilmiş değil. Apartman sakinleri, posta kutularına bırakılan paraların arkasında cömert bir hayırseverin mi, bir şakanın mı yoksa bambaşka bir hikâyenin mi bulunduğunu merak ediyor.