İstanbul Fatih'te kuyumcu deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altın çalan iki şüpheli tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 14 Temmuz'da Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki kuyumcu deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. KÜVETİN ALTINA SAKLANDI Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, çarşıya valizle girerek yaklaşık 10 dakika içinde altınları çalan şüphelilerin N.İ. ve E.İ. olduğunu belirledi. Olay günü düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin Kağıthane'deki adreslerinde yapılan aramada, çalınan yaklaşık 170 milyon lira değerindeki hurda altının tamamı ele geçirildi. Saklama yerinin küvetin altı olması dikkati çekti. TUTUKLANDILAR Altın muhafaza altına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.İ. ile E.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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