Finansal dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Güvenli liman olarak görülen resmi bilgilendirme kanallarını bile taklit etmeyi başaran dolandırıcılar, bu kez tek bir telefon görüşmesiyle kurbanlarının tüm birikimini sıfırladı.

Yıllardır güvenle işlem yaptığı finans kurumundan geldiğini düşündüğü bir kısa mesaj (SMS), talihsiz mağdurun hayatını bir gecede altüst etti. Gelen sahte mesajda, farklı bir şehirden hesaba şüpheli bir giriş denemesi yapıldığı belirtiliyor ve acilen araması gereken bir numara veriliyordu.

Daha önce aynı kanaldan aldığı gerçek bilgilendirme mesajlarıyla birebir aynı dizilimde olan bu sahte içerik, mağdurda hiçbir şüphe uyandırmadı. "Paramı korumak için doğru şeyi yaptığımı düşündüm" diyen mağdur, yaşadığı panikle mesajdaki numarayı hemen tuşladı.

"TELEFONDA KONUŞURKEN PARAM ERİDİ"

Telefonun ucundaki ses son derece profesyonel, sakin ve kurumsal bir dille konuşuyordu. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmede, karşıdaki kişi mağdura hesabın güvenliğini sağlamak adına peş peşe sorular sordu. Mağdurun farkında olmadığı acı gerçek ise, aslında kendi müşteri hizmetlerini değil, numarayı ustalıkla kopyalamış bir siber dolandırıcıyı aramış olmasıydı.

Görüşme devam ederken telefonuna düşen ikinci bir bildirimle mağdurun dünyası başına yıkıldı. Hesabından on binlerce dolarlık tüm birikiminin tek seferde çekildiğini gören kurban, o kabus anlarını şu sözlerle anlattı:

"Olanları fark ettiğimde kelimenin tam anlamıyla titriyordum. Bu benim tüm hayat birikimimdi, çok özel bir durum için yıllardır saklıyordum."

YAPAY ZEKA VE "SAHTE ARAMA" TEHLİKESİ

Uzmanlar ve denetleyici kurullar, son dönemde bu tür nitelikli dolandırıcılık vakalarında adeta bir patlama yaşandığını belirtiyor. Siber suçluların artık çok daha organize çalıştığı ve mağdurları tuzağa düşürmek için ileri teknoloji araçlarından yararlandığı vurgulanıyor.

Açıklanan son verilere göre, sadece telefon görüşmeleri yoluyla yapılan bu tür kimlik taklidi dolandırıcılıklarında dünya genelinde milyonlarca liralık kayıplar yaşanıyor. Kara listede telefon aramalarını sırasıyla e-postalar ve sahte kısa mesajlar (SMS) takip ediyor.

SİBER KORSANLAR NUMARALARI NASIL TAKLİT EDİYOR?

Denetim uzmanları, vatandaşları ani kararlar vermemeleri konusunda hayati bir dille uyarıyor. İşte dolandırıcıların kurbanlarını ağa düşürmek için kullandığı o tehlikeli yöntemler:

NUMARA MASKELEME (SPOOFING): Dolandırıcılar, özel yazılımlar sayesinde sizi aradıklarında veya mesaj gönderdiklerinde telefon ekranınızda gerçekten kendi çalıştığınız finans kuruluşunun adı veya numarasının çıkmasını sağlayabiliyor.

YAPAY ZEKA DESTEĞİ: Artık dolandırıcılık senaryolarında yapay zeka tabanlı sohbet robotları, ses taklit araçları ve otomatik arama sistemleri kullanılıyor. Bu da dolandırıcıların inandırıcılığını en üst seviyeye çıkarıyor.

KORKU VE BASKI UNSURU: Suçlular, "Hesabınız ele geçirildi", "Paranız tehlikede" gibi iddialarla kurban üzerinde büyük bir korku yaratarak, onların mantıklı düşünmesini ve durumu kontrol etmesini engelliyor.

KENDİNİZİ KORUMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

Uzmanlar, bu tür acil durum senaryolarıyla karşılaşıldığında hayati önem taşıyan altın kuralı hatırlatıyor: Size gelen mesaj veya arama ne kadar gerçekçi görünürse görünürse görünsün, gelen yönlendirmeleri asla uygulamayın ve mesajdaki numarayı aramayın.