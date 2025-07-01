İngiltere'de yaşayan 67 yaşındaki Jean Hill, bahçesinde kısacık bir uykuya daldıktan sonra başına gelmedik kalmadı... Gözlükleri yüzünden kaydığı için güneş ışığına doğrudan maruz kalan yüzü, gece boyunca şişti. Sabah gözünü açtığında göz kapakları beyaz noktalarla dolu su toplamıştı. Hastaneye kaldırıldığında, güneş zehirlenmesine maruz kaldığı ve bağışıklık sisteminin bu travmaya verdiği tepkiyle zona hastalığına yakalandığı ortaya çıktı.

KORUNMASINA RAĞMEN KURTULAMADI

Jean, dışarı çıkarken SPF 30 koruyucu krem sürdüğünü, yani tedbirsiz olmadığını belirtiyor. Ancak göz çevresi ve alın bölgesi açıkta kaldığı için UV ışınları bu bölgeleri ciddi şekilde etkilemiş.

"Güneş gözlüğüm düşmüş, gözlerim kapalıydı ama ultraviyole ışınları cildimi kavurdu" diyor. Zehirlenmesinin ardından doktorlar Jean'a antiviral ilaçlar, göz damlası ve kremler verdi. Ancak 6 hafta geçmesine rağmen hala ağrı, şişlik ve ışığa hassasiyet yaşıyor.

GÜNEŞİN TEHLİKESİ 15 DAKİKADA BAŞLADI

The Mirror'a konuşan Jean, yaşadığı süreci şu sözlerle anlatıyor:

"Haftalarca evden çıkamadım. Perdeyi kapalı tuttum, gözlükle oturdum. Kaşlarımın altı hala su toplamış durumda. Sinir ağrısı için ilaç alıyorum ama yüzüm hala yanıyor gibi hissediyorum. Gözümün kenarına dokunamıyorum bile."

Jean, yaşadıklarını başkalarının da yaşamaması için bir uyarı misyonu üstlendi. Güneşe sadece kısa süreli maruz kalmanın bile ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor:

"Şapkası ve gözlüğü olmayanlar saatlerce güneşin altında yatıyor. Ben dikkatliydim, yine de bu başıma geldi. Herkes aynı hataya düşmesin."