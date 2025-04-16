Ünlü şarkıcı Katy Perry, tamamı kadınlardan oluşan bir mürettebatla uzaya seyahat eden ilk şarkıcı olarak tarihe geçti. Bu tarihi yolculuk, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in NS-31 misyonu kapsamında gerçekleştirildi.

Perry'ye, gazeteci ve Bezos'un nişanlısı Lauren Sánchez, televizyon sunucusu Gayle King, NASA mühendisi Aisha Bowe, aktivist ve bilim insanı Amanda Nguyen ile film yapımcısı Kerianne Flynn eşlik etti. Bu ekip, 1960'lardan bu yana yalnızca kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı olma özelliği taşıyor.

Yolculuğu kızı için yaptı

Blue Origin'in New Shepard adlı uzay aracıyla gerçekleştirilen uçuş, yaklaşık 10 dakika sürdü. Araç, 100 kilometre irtifayı aşarak Karman Hattı'nın ötesine geçti ve mürettebat, kısa bir süreliğine yerçekimsiz ortamda serbestçe hareket etme deneyimi yaşadı. Yolculuk, kapsülün paraşütlerle güvenli bir şekilde Teksas'a inmesiyle sona erdi.

Katy Perry, bu eşsiz deneyimi sosyal medya hesabından paylaşarak, uzaya gitmenin heyecanını ve ilham verici yönlerini anlattı. Perry, bu yolculuğu kızı Daisy için yaptığını belirterek, "Onun hayallerine sınır koymaması için bir ilham kaynağı olmak istiyorum" dedi.

Blue Origin, uzay turizmi sektöründe Elon Musk'ın SpaceX'i ve Richard Branson'ın Virgin Galactic'i ile rekabet ediyor. Şirket, 2021'den bu yana profesyonel astronotlar olmadan mürettebatlı uçuşlar düzenliyor. TechCrunch'a göre, Blue Origin ile uzaya seyahat etmek isteyenlerin yaklaşık 150 bin dolar (Bugünkü kurla beş milyon yedi yüz on dokuz bin altı yüz altı Türk lirası) ödemesi gerekiyor.

Bu tür sivil uçuşlar, uzay turizmini genişletmeyi ve daha fazla insanın Dünya'yı uzaydan görme hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yolculuk, uzay turizmi ve cinsiyet temsiliyeti açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.