Türkiye'ye gelen yeni serin ve yağışlı hava dalgası hem 'oh' çektirecek, hem de kuvvetli yağışlarla hayatı etkileyecek. Bugün Trakya'dan giriş yapacak ve İstanbul'u etkilemeye başlayacak yağışlı hava dalgası yarından itibaren Anadolu'ya yayılmaya başlayacak.

Cuma günü yurdun iç kesimleri hariç tüm bölgelerde kuvvetli sağanak beklenirken hafta sonu Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir kısmı hariç tüm kentlerimizde kuvvetli yağmur görülecek.

SICAKLIK BİRDEN ÇAKILACAK

Bugünden itibaren düşüşe geçmesi beklenen sıcaklık değerleri hızlı bir değişim yaşayacak. İstanbul'da 35 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar yaklaşık 10 derece düşecek. Ankara'da bugün 33 derece olması beklenen hava sıcaklığı hafta sonu 22 dereceye kadar düşecek. Birçok şehrimizde 8 ila 11 derece sıcaklık düşüşü yaşanacak, ülke bir anda adeta farklı bir mevsime geçiş yapacak.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Bugünden itibaren ülkenin iç kesimlerine doğru adım adım sokulan yağışlı hava dalgası hafta sonu geldiğinde tüm yurdu saracak. Hafta sonu planı yapanların açık hava planları etkilenecek, yurdun kıyı bölgeleri Muğla hariç yağış altında olacak.

Pazar günü yurdun kuzey kesimlerine çekilecek olan yağışlı hava dalgası haftanın son günüyle birlikte etkisini yitirecek, yeni haftada sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceği tahmin ediliyor.

DOLU YAĞIŞI DA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre beklenen yağışlı havanın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.