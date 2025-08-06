Ankara'da başlatılan e-imza soruşturmasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Millî Eğitim Bakanlığı’nda görevli bazı daire başkanlarının yanı sıra 15 üniversitenin öğrenci işleri birimlerinde çalışanların e-imzalarını taklit ettiğinin ortaya çıkmıştı.
Çetenin, para karşılığında sahte diploma ve ehliyet vermesi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Birçok ünlü isimin de diplomasının sahte çıktığı gündeme gelmişti.
Tartışmalar sürerken sosyal medyada Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın akademik geçmişi dikkat çekti.
Halk TV'nin haberine göre, daha önce 6 diploma, 2 yüksek lisans ve 2 doktora diplomasıyla gündeme gelen Sayan, özgeçmişinde Anadolu Üniversitesi’nden aldığı 4 farklı lisans bölümünü sildi.
Sayan’ın kişisel web sitesinden kaldırdığı Anadolu Üniversitesi mezuniyetlerine ilişkin bilgilerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde hala yer aldığı görüldü.
Bakan Yardımcısı’nın özgeçmişinde daha önce 10 üniversite diplomasının listelendiği, bu bilgiler arasında Anadolu Üniversitesi'nden alınmış 4 lisans diplomasının da bulunduğu belirtilmişti.