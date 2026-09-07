Son aylarda kendinizi tükenmiş, hedefsiz veya aksiliklerle boğuşurken bulduysanız yalnız değilsiniz.

Astroloji dünyasında dengeler tamamen değişiyor. Astrolog Elizabeth Brobeck’in "büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz" diyerek işaret ettiği 10 Eylül tarihi, gökyüzündeki 3 kritik hareketle geliyor: Venüs Akrep burcuna geçiyor, Merkür Terazi’ye yerleşiyor ve Uranüs retrosu başlıyor.

Yaz boyunca yaşanan kayıpların ve belirsizliklerin ardından şansın tamamen döneceği 3 burç:

1. Koç: Sorumluluk Yükü Bitiyor, Özgüven Zirveye Çıkıyor

2026 yılına çalkantılı bir başlangıç yapan ve yaz aylarını ağır sorumluluklar altında geçiren Koç burçları için eylül tam bir nefes alanı oluyor.

10 Eylül itibarıyla kendinizi yenilemek için güçlü bir motivasyon hissedeceksiniz. Gardırop yenilemek veya yeni bir bakım rutinine başlamak enerjinizi tazeleyecek.

Venüs'ün Akrep transit’i çekiciliğinizi artırsa da yüzeysel ilişkilere kapınızı kapatacaksınız. Bu dönemde hayatınıza dahil edeceğiniz kişiler uzun vadeli başarınızı doğrudan etkileyecek.

2. Terazi: Direksiyona Geçme Zamanı Geldi

Yaz aylarını enerjisiz, adeta "uyurgezer" gibi geçiren ve geri planda kalan Teraziler için serüven yeniden başlıyor.

Merkür’ün burcunuza geçmesiyle kontrolü elinize alıyorsunuz. Çevrenizin sizi nasıl gördüğüne ve kendinizi nasıl ifade ettiğinize daha fazla odaklanacaksınız.

Klinik Psikolog Monica Vermani’nin belirttiği gibi, kaliteli öz bakım sadece görünüşü değil; özsaygıyı, hayat enerjisini ve zihinsel sağlığı da doğrudan yükseltir. Kendinize öncelik vermekten çekinmeyin.

3. Akrep: Ocak Ayına Kadar Sürecek Değişim Başlıyor

Kariyerde tıkanıklıklar veya ilişkilerde ayrılıklar yaşamış olabilirsiniz, ancak özdeğerinizi sorgulatan o belirsiz yaz dönemi geride kalıyor.

Venüs’ün Akrep’e geçişiyle kaybolan özgüveniniz güçlü bir şekilde geri dönüyor.

Ocak ayına kadar sürecek kapsamlı bir dönüşüm sürecine giriyorsunuz. Tarzınızı, duruşunuzu ve yaşam enerjinizi yenileyerek nihayet "gerçek kendiniz" gibi hissetmeye başlayacaksınız.