Ateşkese rağmen fiilen 2 aydır aralıksız bir savaşta ABD ve İsrail'e karşı savunmasını sürdüren İran, tüm dünyayı şaşırtarak dünyanın en güçlü ordusunun savunmalarını aşan teknolojilerle ABD ve müttefiki İsrail'e kan kusturmayı başardı.

İran'ın kamikaze İHA'ları ve hipersonik füzeleri bu uzun savaşta en önemli rolü oynarken İran'ın tüm savunları aşan, düştüğü yerleri harap eden silahı da özellikle İsrail'de büyük korku yarattı.

İran'ın bu silahının ne kadar etkili olduğunu belirten milletvekili Hüseyinali Hacıdeligani, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin "80 bombaya veya ayrı savaş başlığına bölünebilen füzelere sahip olduğunu ve bu füzelerin tüm hava savunmalarını aşabildiğini" hatırlattı.

Parlamento’nun 90. Madde Komitesi Başkan Yardımcısı Hacıdeligani, bu tür 10 füzenin aynı anda ateşlenmesinin 800 bombaya denk geldiğini belirterek, “Hangi THAAD, hangi Patriot bunları vurabilir?” sözleriyle ABD ve İsrail'e meydan okudu.

İran'ın Demir Kubbe'yi etkisiz hale getiren, düştüğü yerlerde geniş çaplı bir hasar bırakan bombaları ise, aslında son derece eski bir teknoloji.

BU SİLAHA KARŞI SAVUNMA YOK

İran, İsrail'in hava savunma sistemlerini aşmak ve Tel-Aviv ve petrol ithalatı yapılan Haifa gibi büyük şehirleri vurmak için misket bombası mantığıyla çalışan silahlar kullanıyor.

Savaşın ilk haftalarından itibaren havada görünen bu silahlar, başta bir füze olarak İran'dan fırlatılıyor.

Füze düşme yörüngesine girdiğinde ve hedefine doğru yaklaştığında, normalde hava savunma sistemleri devreye girerek bu füzeye müdahele edecek tek bir füze gönderiyor.

Ancak İran'dan atılan füze, tek parça kalmak yerine aniden küçük bombalara bölünüyor. İsrail hava savunmasının attığı füze ise 80 parçaya bölünen roketi nasıl vuracağını bilemiyor.

Bu bombaların her biri, bir binaya ağır hasar verecek kadar güçlü. İsrail hava savunması daha fazla füze ile savunmayı sağlamaya çalışsa dahi bu bombaların onlarcası hedef alınan bölgeye düşerek büyük tahribat yaratıyor.

BOMBANIN ALTINDAKİ ÖLÜMCÜL STRATEJİ

İsrail, misket bombalarının Cenevre Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirterek İran'dan şikayetçi oldu. Ancak İran bu saldırılarını savaş boyunca sürdürerek hasarı arttırdı.

Zira misket bombalarının tek amacı hasar vermek değil. İran, bu silahlarla İsrail'in hava savunması füzesi stoklarını bitirmek ve daha büyük, tek parça füzelerin engellemeden İsrail vurması için zemin hazırlamış oluyor.

İran, bu bombaları kullanmaya devam edeceğinin mesajını verirken, ABD ve İsrail de İran'ın füze fırlatma kapasitesini yerle bir etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak ABD ve İsrail ne kadar füze fırlatıcısı ve silah deposu vurursa vursun, İran ordusu yine toprağın altında gizli füzelerini ateşlemeye devam ediyor.