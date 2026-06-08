İngiltere Hükümeti, çocukları internet dünyasındaki zararlı içeriklerden korumak amacıyla radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Başbakan Sir Keir Starmer'ın, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını tamamen yasaklayacak geniş kapsamlı yasal düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içinde resmen ilan edeceği öne sürüldü.

Ülke genelinde yürütülen istişare sürecinin tamamlanmasının ardından hız kazanan planın, Başbakan Starmer tarafından 18 Haziran'da gerçekleştirilecek Makerfield ara seçimi öncesindeki bir konuşmayla kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Başbakanlık ofisi Downing Caddesi ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Londra yönetiminin, geçtiğimiz yılın aralık ayında benzer bir genel yasak kararı alan Avustralya'nın verilerini yakından incelediği ve bu modeli örnek aldığı belirtiliyor. Hazırlanan düzenleme çerçevesinde bazı uygulamaların kapsam dışı bırakılabileceği ifade edilirken, projeye bir destek de Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'dan geldi. Khan, teknoloji şirketlerinin sundukları hizmetlerin çocuklar için güvenli olduğunu kanıtlamak zorunda olduğunu, aksi takdirde bu yasakla karşı karşıya kalmalarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

YAŞ SINIRININ YÜKSELTİLMESİ TALEP EDİLİYOR

Hükümetin 16 yaş altı için planladığı bu kısıtlama, ülkede yaş sınırının daha da yükseltilmesi yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi. Gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunan Çocuk Komiseri Dame Rachel de Souza, yasağın 16 ve 17 yaşındaki gençleri de kapsayacak şekilde 18 yaş sınırına genişletilmesi talebinde bulundu.

Gençlerin sosyal medyada daha az korumaya sahip olmaması gerektiğini savunan De Souza, teknoloji şirketlerinin zararı artıracak şekilde tasarlanmış algoritmalar ve özellikler aracılığıyla çocuklara sınırsız şekilde erişmesinin önüne geçilmesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.