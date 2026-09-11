Kaza, 2 Eylül’de Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde meydana geldi. Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ENKAZIN YERİ 4’ÜNCÜ GÜNDE BULUNDU

Arama kurtarma çalışmaları sürerken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Akın gemisi bölgeye sevk edildi. Geminin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda, Tuğberk İmamoğlu’nun enkazının yeri kazanın 4’üncü gününde tespit edildi. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için çalışmalara yoğunluk verildi. Mürettebatın yakınları ise Silivri Sahili’nde oluşturulan irtibat noktasında gelecek haberi beklemeye devam ediyor. Ailelerin, çalışmalardaki gelişmeler hakkında ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.

SİLİVRİSPOR’DAN AİLELERE DESTEK

TFF 3. Lig’de mücadele eden Silivrispor’un Kulüp Başkanı Akgün Duru ve futbolcular da kayıp mürettebatın ailelerini ziyaret ederek destek oldu. Duru, zor günler geçiren ailelerin yanında olduklarını belirterek arama kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanmasını ve kayıp mürettebattan sevindirici bir haber alınmasını temenni etti.