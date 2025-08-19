'Karagül', 'Kuruluş Osman', 'Senden Daha Güzel've 'Hudutsuz Sevda' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Burak Çelik, 2024 yılının son ayında Ece Bayrak ile nikâh masasına oturdu.
Karadağ'da dünyaevine giren çiftten nikâhtan birkaç ay sonra bebek müjdesi geldi. Çelik, baba olacağını "En güzel sürpriz" notuyla duyurdu.
Burak Çelik ile eşinden 10 gün önce de müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum" ifadelerine yer verdi.
"BİZİM SABAHLAR"
Şimdilerde babalığın tadını çıkaran 33 yaşındaki Çelik, minik oğluyla poz verdi. Çelik, paylaşımına "Bizim sabahlar" notunu düştü.