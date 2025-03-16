Yatarak para kazanma işi gerçek oldu. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzay uçuşlarının insan bedeni üzerindeki etkilerini araştırmak için Vivaldi 3. deneyi yapmaya karar verdi. Bu deneye göre, 10 gün boyunca su yatağından yatacak olan gönüllüler aranıyor. Toulouse Üniversitesi Hastanesi’nde yapılacak olan Vivaldi deneyine katılanlar, 21 gün boyunca hastanede kalacak ve bilimsel testlere tabi tutulacak.

ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEKLER

Katılımcılar deney boyunca, özel bir su yatağında yatarak ağırlık olmayan ortamı deneyimleyecekler. Deney süresince, telefon kullanabilecekler. Fakat ziyaretçi kabul edilmeyecek. Ayrıca tuvalet ihtiyaçları ise özel bir sistemle sağlanacak.

BAŞARILI OLANLARA 5.000 EURO ÖDENECEK

Katılım için 20 ila 40 yaş arası, sağlıklı, sigara kullanmayan ve belirli fiziksel özelliklere sahip erkekler seçilecek. Deneyi başarılı geçirenler adaylara 5.000 € ödeme alacak. Bu deneye ayrıca uzay çalışmaları değil aynı zamanda yatağa bağımlı hastaların tedavilerinde de önemli gelişmeler sağlayacak.



BAŞVURU ŞARTLARI

Erkek

20 ila 40 yaş arası

Herhangi bir sağlık sorununun olmaması

Sigara içmeyen

Vücut Kitle İndeksi 20 ile 26 kg/m² arasında

Boy 1m65 ile 1m80 arası

Düzenli olarak spor yapan

Alerjik durumların olmaması