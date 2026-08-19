Florida Python Challenge adı verilen etkinlik, sıradan bir yılan avı yarışmasından çok istilacı türle mücadele amacı taşıyor. Güneydoğu Asya'ya özgü Burma pitonları yıllar önce Florida doğasına yerleşti ve özellikle Everglades'te hızla çoğaldı. Doğal avcılarının az olması ve çok farklı hayvanlarla beslenebilmeleri, bölgedeki yerli türler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

TEK BAŞINA 96 PİTON YAKALADI

10 gün süren organizasyona ABD'nin 30 eyaletinin yanı sıra Kanada ve Vietnam'dan toplam 907 profesyonel ve amatör avcı katıldı. Belirlenen sekiz bölgede yapılan çalışmalar sonunda doğadan toplam 280 Burma pitonu çıkarıldı.

Yarışmanın açık ara birincisi ise profesyonel piton avcısı Tom Rahill oldu. Rahill, yalnızca Everglades Milli Parkı'nda 96 piton yakaladı. Böylece yarışmada yakalanan tüm yılanların üçte birinden fazlasını tek başına bulmuş oldu ve 10 bin dolarlık büyük ödülü kazandı.

Av sırasında bulunan yılanların boyutları da dikkat çekti. Yarışmanın en uzun pitonu 16 feet 5 inç, yani yaklaşık 5 metre olarak ölçüldü. Bu yılanı yakalayan Rahm Levinson, en uzun piton kategorisinin ödülünü aldı.

DOĞADAN ÇIKARILIP BAŞKA YERE BIRAKILMIYORLAR

Yakalanan Burma pitonları başka bir bölgeye taşınarak doğaya salınmıyor. Yarışmanın kuralları gereği istilacı yılanların insancıl yöntemlerle öldürülmesi gerekiyor. Amaç, Everglades'teki piton nüfusunu azaltarak bölgenin yerli hayvanlarını korumak olarak belirtiliyor.

Burma pitonlarının Florida'daki en büyük sorunlarından biri son derece geniş bir beslenme düzenine sahip olmaları. Tavşan, rakun ve possum gibi memelilerin yanı sıra kuşları ve sürüngenleri de avlayabiliyorlar. Dişi pitonların tek seferde çok sayıda yumurta bırakabilmesi de popülasyonun kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.

Florida'da yalnızca yarışmalar sırasında piton avlanmıyor. Yetkililer yıl boyunca profesyonel ekiplerle istilacı yılanları doğadan çıkarmaya devam ediyor. 2000 yılından bu yana yürütülen farklı çalışmalarla yaklaşık 28 bin Burma pitonu Florida doğasından çıkarıldı. Yetkililer yüzlerce pitonun yakalanmasının istilayı tamamen sona erdirmeye yetmeyeceğini ancak yakalanan her yılanın Everglades'in yerli türleri üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.