Karadeniz’de sezon başından bu yana yüzleri güldüren hamsi bolluğundan kötü haber geldi. Birkaç hafta önce pazarlarda 50 liraya kadar düşen hamsi fiyatları, avcılığın aniden durma noktasına gelmesiyle birlikte adeta fırladı. Kısa sürede üç kat artan fiyatlar, hem balıkçıları hem tüketiciyi tedirgin etti.

Balıkçılar, palamut avının beklenen seviyede olmaması nedeniyle sezona ağırlıklı olarak hamsiyle başladıklarını hatırlatırken, son üç ayda vatandaşın uygun fiyatla bol balık yediğini söyledi. Ancak avın zayıflamasıyla birlikte tablo hızlı şekilde değişti. Tezgâhlarda bir anda 150 liraya çıkan hamsi, pek çok vatandaşı kararsız bıraktı. 50 liradan hamsi stoklayan vatandaşlar ise buzluklarında ucuz proteinle kışa giriş yaptı.

BOLLUK BİTTİ FİYATLAR 3 KATINA ÇIKTI

Karadeniz’de hamsi bolluğunun yaşandığı dönemde kasa kasa satış yapıldığını belirten balıkçılar, avın kesilmesiyle fiyatların bir anda yükseldiğini, Karadeniz'in doğusunda avcılığın devam ettiği ancak orta ve batı Karadeniz'de hamsi avının azaldığını, dar alandaki avcılık sebebiyle fiyatların fıtladığını söyledi. Ucuz fiyattan stok yapanlar aylarca uygun maliyetli protein tüketme avantajına sahip olurken, uzmanlar hamsiyi dondururken dikkat edilmesi gereken önemli noktalara işaret ediyor.

HAMSİ NASIL DOĞRU DONDURULUR

Hamsiyi buzlukta saklamak basit gibi görünse de lezzeti korumak için bazı adımlar büyük önem taşıyor.

1. HAZIRLIK AŞAMASI

Hamsi mutlaka temizlenmeli, isteğe bağlı olarak kafası alınmalı. İç organları çıkarıldıktan sonra kağıt havluyla fazla suyu alınmalı. Arzu edenler fileto haline getirip kılçığını da çıkarabilir.

2. ŞOKLAMA YÖNTEMİ

Hamsileri tepsiye tek sıra dizip 1–2 saat dondurucuda bekletmek, balıkların birbirine yapışmasını önlüyor. Bu sayede istenilen kadarını tek tek kullanmak mümkün hale geliyor.

3. DOĞRU PAKETLEME

Şoklanan hamsiler hava almayan poşet veya kaplara aktarılmalı. Poşetin havası iyice çıkarılmalı ve üzerine tarih yazılmalı. Bu şekilde hamsi altı aya kadar güvenle saklanabiliyor.

4. DOĞRU ÇÖZDÜRME

Hamsiyi buzdolabında yavaş çözdürmek en sağlıklı yöntem. Direkt tavada ya da fırında çözmeden pişirmek de lezzet kaybını en aza indiriyor. Sıcak su ve mikrodalga ise dokuyu bozduğu için önerilmiyor.

5. EN ÖNEMLİ KURALLAR

Balık ne kadar taze dondurulursa lezzeti o kadar korunuyor. Bir kez çözdürülen hamsinin tekrar dondurulmaması gerektiği de en çok yapılan hatalardan biri. Küçük porsiyonlar halinde paketlemek ise kullanım kolaylığı sağlıyor.