Elazığ’da CHP’nin 10 ilçe başkanı, partiye yönelik “mutlak butlan” tartışmaları ile CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesine ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel’in görevden uzaklaştırılmasına dönük girişimlerin “örgüt iradesine müdahale” olduğu belirtilirken, CHP Genel Merkezi’ne yönelik biber gazlı ve tazyikli suyla gerçekleştirilen müdahale de sert sözlerle eleştirildi.

“BU MÜDAHALE DEMOKRASİYE YÖNELİK AÇIK SALDIRIDIR”

Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice ilçe başkanlarının imzasını taşıyan açıklamada, yaşananların yalnızca CHP’ye değil, doğrudan demokrasiye yönelik bir müdahale olduğu vurgulandı.

İlçe başkanları açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde yaşananlar yalnızca partimize yönelik bir müdahale değil; doğrudan demokrasiye, örgüt iradesine ve milletin değişim umuduna yönelik açık bir saldırıdır.”

Açıklamada, CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesiyle girilmesi ve Özgür Özel’in “fiilen genel merkezden çıkarılmaya çalışılması” sert biçimde kınandı.

“CHP SARAYIN SİYASİ MÜHENDİSLİĞİNE TESLİM OLMAZ”

İlçe başkanları, CHP’nin yargı ve kolluk gücü üzerinden dizayn edilmeye çalışıldığını savunarak, buna karşı örgütlü mücadele çağrısı yaptı.

Ortak açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:

“Cumhuriyet Halk Partisi, sarayın siyasi hesaplarına, iktidar mühendislik operasyonlarına ve millet iradesini yok sayan hiçbir dayatmaya teslim olmayacaktır.”

Açıklamada ayrıca, kişisel hesaplaşmaların değil, parti iradesine sahip çıkmanın zamanı olduğu belirtilerek, “Bugün demokrasiye, örgüt iradesine ve halkın iktidar umuduna sahip çıkma günüdür” denildi.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN YANINDAYIZ”

Elazığ’daki CHP ilçe başkanları, Genel Başkan Özgür Özel’e açık destek vererek, kurultay iradesinin yok sayılamayacağını ifade etti.

Açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

“Gün ayrışma günü değildir, gün tereddüt günü değildir. Gün, Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş genel başkanı Sayın Özgür Özel’in etrafında kenetlenme günüdür.”

Başkanlar, CHP’nin “halkın partisi” olduğunu vurgulayarak, hiçbir siyasi müdahalenin örgüt iradesinin önüne geçemeyeceğini belirtti.

“CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİTMELİ”

Açıklamanın sonunda, yaşanan tartışmaların demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiği ifade edilerek CHP’nin en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi çağrısı yapıldı.

İlçe başkanları, “Bu tartışma örgütün iradesiyle, demokratik meşruiyetle ve milletin gözü önünde sonuçlandırılmalıdır” dedi.