BMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelerde, özellikle kuzey bölgelerindeki sahil şeridinde kuvvetli rüzgar, yüksek dalga ve boğulma vakalarının en büyük tetikleyicisi olan rip akıntısı (çeken akıntı) riski tespit edildi. Peş peşe gelen uyarıların ardından olası can kayıplarını önlemek amacıyla valilik ve kaymakamlıklar harekete geçti.
10 İlde Plajlar Geçici Olarak Kapatıldı
Alınan kararlar doğrultusunda, Karadeniz ve Marmara kıyısında bulunan toplam 10 ilde hafta sonu boyunca denize girişlere geçici kısıtlama getirildi.
Valilik ve kaymakamlıklar tarafından alınan kararlar kapsamında Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 5 Temmuz Pazar günü tüm plaj ve sahillerde denize girilemeyecek. Samsun'da ise yasak 4 Temmuz Cumartesi günü uygulanacak.