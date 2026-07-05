Türkiye genelinde 10 ilde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek geçici süreyle yasaklandı. Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından alınan bu ortak karar, yüksek dalga boyu ve ölümcül boğulma riskine karşı can güvenliğini korumayı amaçlıyor.

DENİZE GİRMENİN YASAKLANDIĞI 10 İL HANGİLERİ?

Hava muhalefeti sebebiyle girişlerin engellendiği Marmara ve Karadeniz kıyı şeridindeki 10 il:

İstanbul (Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçeleri)

Kocaeli (Kandıra ilçesi)

Kırklareli (Demirköy ilçesi)

Tekirdağ (Saray ilçesi)

Samsun

Ordu

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE UYGULANAN KISITLAMALAR

İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki üç ilçesinde hafta sonu boyunca denize girmek tamamen yasaklandı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki gün süreyle tüm plajlara erişim durdurulurken, Trakya bölgesinde de önlemler artırıldı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sahillere kırmızı bayrak çekilerek vatandaşlar sudan uzaklaştırıldı, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise tüm koylar iki gün boyunca kapatıldı.

DOĞU KARADENİZ SAHİLLERİNDE ALARM

Fırtına ve yüksek dalga riskinin doğu yönüne kayması üzerine Karadeniz'in doğu şeridi tamamen kapatılıyor. Samsun'da bugün itibarıyla uygulanan yasak kararına ek olarak; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin valilikleri de il sınırları içindeki tüm plaj, koy ve sahillerde denize girmeyi tamamen yasakladı. Emniyet ve jandarma ekipleri, deniz şartları normale dönene kadar plajlardaki denetimlerini aralıksız sürdürecek.