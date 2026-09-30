Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin internet ve sosyal medya üzerinden farklı ürün ve hizmetlerin satışını yapma veya iş imkanı sağlama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenirken, hesaplarında 700 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYAYI KULLANDILAR

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin internet ve sosyal medya platformları üzerinden araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça, tarım ve hayvancılık aletleri gibi ürünlerin satışını yapma veya iş imkanı sağlama vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

HESAPLARDA 700 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

MASAK'tan alınan ham veriler üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 700 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Bu kapsamda Mardin'in yanı sıra Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 30 fişek, 2 şarjör, 14 cep telefonu, 14 SIM kartı, tablet, 4 USB bellek ve hafıza kartı ele geçirildi.