İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paravan şirket üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Konya, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Gaziantep, Malatya ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, kullanılan paravan şirket ve şüpheli hesaplarında 28 milyar 685 milyon 346 bin 316 liralık işlem hacmi tespit edildi. Konya'ya getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 16'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

