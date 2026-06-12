Sinop merkezli olarak yürütülen bir soruşturma kapsamında 10 farklı ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 23 şüphelinin tamamı yakalanarak emniyet güçlerince muhafaza altına alındı. BAŞSAVCILIK KOORDİNESİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen planlı soruşturma doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. "Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla aranan şüphelilerin ikamet ettikleri adresler tespit edilerek Sinop ve beraberindeki 9 ilde operasyon için düğmeye basıldı. ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 23 zanlı gözaltına alındı. Yakalanarak Sinop'a getirilen şüphelilerin, jandarma komutanlığındaki ifade alma ve yasal işlemleri tamamlandı. İşlemleri biten 23 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adli makamlara sevk edildi.

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