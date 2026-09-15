Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yasa dışı bahis” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kullandığı hesaplarda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

‘ALTIN ALIMI’ İFADESİ KULLANILDI

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, üçüncü kişilere ait banka ve kripto hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına açan ve bir haberleşme ağı üzerinden bu hesapları organize şekilde yöneterek para transferlerine aracılık eden kişilere yönelik yürütüldü.

Çalışmalarda şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen haksız kazançları “altın alımı” açıklamasıyla farklı şirket hesaplarına aktardığı tespit edildi. Paranın bu yöntemle kuyumculuk sektörü üzerinden aklandığı belirtildi.

20 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Şüphelilerin kullandığı şirket ve şahıs hesaplarını inceleyen ekipler, yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi belirledi. Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül 2026'da Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Sivas, Samsun, Erzincan, Eskişehir ve Kocaeli'de eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi.

150 MİLYON LİRALIK EL KOYMA

Belirlenen 30 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, şüpheliler adına kayıtlı yaklaşık 150 milyon lira değerinde 8 taşınmaz ile 5 araç ve banka ve kripto borsalarındaki hesaplara el konuldu. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamada ayrıca 3 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu, firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.