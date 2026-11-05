Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışmaları kapsamında şüphelileri takibe aldı. Siber suç uzmanlarının incelemelerinde, 10'u üst düzey yönetici olmak üzere 36 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar 950 milyon liralık para hareketi belirlendi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takibin ardından dün 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda el konulan dijital materyallerin suçta kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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