Gazeteci Hacı Yakışıklı’nın 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde saat 09.05'te gerçekleştirilen saygı duruşuna ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu. Yakışıklı'nın sözlerine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan yanıt geldi.

Hacı Yakışıklı, paylaşımında araçların durdurulmasını ve anıtlar önündeki saygı duruşlarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Yakışıklı’nın bu ifadeleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı paylaşıma tepki gösterdi.

MHP'Lİ BAKİ ERSOY'DAN SERT YANIT

Yakışıklı’nın paylaşımını alıntılayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan sevgi ve saygının tartışmaya açılamayacağını vurguladı.

Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Atatürk’ün adını anmaktan, heykeli önünde saygı duruşunda bulunmaktan rahatsızlık duymak da neyin nesi? Siz buna cebir ve dayatma diyorsanız, biz buna bağımsızlığımızın mimarına, Cumhuriyetimizin kurucusuna ve bu vatanı bizlere emanet eden büyük lidere minnet diyoruz. Atatürk sevgisi birilerinin iznine, birilerinin anlayışına veya siyasi konjonktüre bağlı değildir. Atatürk’ü anlamak için önce bu Cumhuriyet’in hangi şartlarda kurulduğunu anlamak gerekir. Herkes her şeyi tartışabilir ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan millet sevgisini küçümsemeye, sorgulamaya ve itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Saygı duymuyorsanız bile saygı duyan milyonların iradesine saygı göstermeyi öğrenin!"