10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşırken bayrağın yarıya indirilip indirilmeyeceği merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, 10 Kasım'da bayrak asma ve yarıya indirme uygulamasının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, 10 Kasım'da bayrak yarıya iner mi? Bayrak Kanunu'nda bu konuda hangi hükümler yer alıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

10 KASIM'DA BAYRAK YARIYA İNER Mİ?

Evet. Türk bayrağı, her yıl 10 Kasım'da Türkiye'de ve Türkiye'nin dış temsilciliklerinde, resmî ve millî binalarda yarıya indirilir.

Bayrak Kanunu'na göre, bayrağın yarıya çekileceği diğer durumlar ve tarihler, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak belirlenir ve ilan edilir.

Bayrağın yarıya indirilmesi sırasında belirli kurallara uyulması gerekir. Buna göre bayrak, yavaşça yarıya indirilir. Sürekli göndere çekili olmadığı yerlerde ise önce direğin tepesine kadar çıkarılır, ardından yarıya indirilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki bayrak hiçbir zaman yarıya indirilmez. Anıtkabir'deki bayrak ise yalnızca 10 Kasım'da yarıya çekilir.

BAYRAK NEREYE ASILAMAZ?

Türk bayrağının kullanılabileceği yerler kadar asılmasının yasak olduğu alanlar da mevzuatta açıkça belirtiliyor.

Buna göre bayrak; yıkık, terk edilmiş veya inşaatı tamamlanmamış binalara asılamaz. Ayrıca mutfak, tavla ve benzeri yerlere, çamur ve çöp dubaları ile benzeri teknelere de çekilemez.

Mevzuatta belirtilen binek taşıtları dışında kalan kara taşıtlarına bayrak asılması da yasaktır.

TÜRK BAYRAĞI KULLANIMINDAKİ YASAKLAR NELERDİR?

Türk bayrağının kullanımına ilişkin bazı yasaklar da bulunuyor. Bayrak; yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, solmuş veya buruşmuş şekilde kullanılamaz. Ayrıca manevi değerini zedeleyecek herhangi bir uygulamaya konu edilemez.

Bayrak, mevzuatta belirtilen özel durumlar dışında örtü olarak serilemez. Üzerine oturulması veya ayak basılması da yasaktır. Bunun yanı sıra elbise ya da üniforma olarak kullanılamaz. Masa, kürsü ve benzeri eşyaların üzerine bayrağın şekli de yapılamaz.

Siyasi partiler, kuruluşlar, dernekler ve vakıflar da amblem, flama veya sembollerinin ön ya da arka yüzünde Türk bayrağını esas veya fon olarak kullanamaz.

Bayrağa sözle, yazıyla, hareketle veya başka herhangi bir şekilde hakaret edilmesi ve saygısızlıkta bulunulması da yasaktır. Türk bayrağı hiçbir koşulda yırtılamaz, yakılamaz veya yere atılamaz. Kullanımı sırasında bayrağın manevi değerine uygun özenin gösterilmesi gerekir.