Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde İstanbul'da saat 09.05'te yaşam durma noktasına geldi. Megakentin dört bir yanında vatandaşlar saygı duruşuna geçerken, Boğaz'daki teknelerin sirenleri anma törenlerine eşlik etti. O anlar dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

DOLMABAHÇE'YE AKIN ETTİLER

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak isteyen vatandaşlar, 10 Kasım sabahında Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren sarayın önünde toplanan her yaştan vatandaş, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu tarihi mekânda saygı ve özlemle bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle alana gelen vatandaşlar, 09.05'te gerçekleştirilen saygı duruşuyla Ata'yı andı. Dolmabahçe önünde oluşan yoğun kalabalık, 10 Kasım'ın İstanbul'daki en anlamlı görüntülerinden birine sahne oldu.

GEMİLER DE SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

İstanbul Boğazı'nda da anlamlı görüntüler ortaya çıktı. Gemi ve tekneler, Atatürk'ün 1938 yılında hayata veda ettiği Dolmabahçe Sarayı'nın önünde toplanarak saygı duruşunda bulundu.

71 NUMARALI ODA

Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan 71 numaralı oda, gün boyunca ziyaretçi yoğunluğunun odağı haline geldi. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu odayı görmek isteyen vatandaşlar saraya akın ederken,

İstanbul’un farklı noktalarında da anma etkinliklerine katılmak isteyen binlerce kişi bir araya geldi. Kent genelinde oluşturulan kilometrelerce uzunluktaki insan zincirleri, duygu dolu görüntülere sahne oldu.