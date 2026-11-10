Sabah saatlerde Akrep burcundaki Ay’ın, öğleden sonra Yay burcuna geçişiyle birlikte içsel derinlikten coşkulu ve keşif odaklı bir enerjiye hızlı bir geçiş yapacağımız, hareketli bir gün sunuyor. Gün boyunca Neptün ile kurulacak uyumlu üçgen açılar; sezgilerimizi, yaratıcılığımızı ve ruhsal akışımızı destekleyerek belirsizlikleri yumuşatıyor ve ilham verici fırsatlar getiriyor.

Koç ve Yükselen Koç

Günün ilk yarısında finansal ve ortaklı konularla ilgili derin düşüncelerdesiniz; akşam saatleriyle birlikte seyahatler, eğitim ve uzak hedefler gündeminize yerleşiyor. Neptün etkisiyle vizyonunuz genişlerken, geleceğe dair umutlarınız tazeniyor ve ruhsal olarak rahatlıyorsunuz.

Boğa ve Yükselen Boğa

İkili ilişkilerde ve ortaklıklarda yoğun paylaşımlarla başlayan gün, ilerleyen saatlerde ortak kazançlar, krediler veya kriz yönetimi konularına odaklanmanıza neden olabilir. İç dünyanızdaki sezgisel rehberliğe kulak vererek maddi ve manevi konularda şifalandırıcı adımlar atabilirsiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler: Günlük rutininiz ve iş yoğunluğunuzla güne başlasanız da, öğleden sonra ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanınız hareketleniyor. Hayatınızdaki önemli bir kişiyle yapacağınız derin ve samimi bir sohbet, aranızdaki bağları güçlendirirken zihninize huzur verecek.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Aşk, yaratıcılık ve keyifli aktivitelerle dolu enerjik bir gün sizi bekliyor. Günün ilerleyen saatlerinde iş ortamınız, günlük sorumluluklarınız ve sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkabilir. Neptün'ün desteğiyle iş yükünüzü daha huzurlu ve ilham dolu bir şekilde organize edebilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslan

Ev, aile ve köklerinizle ilgili konularla güne başlayıp, ilerleyen saatlerde sahneyi aşk, yaratıcılık ve hobilerinize bırakıyorsunuz. Kendinizi ifade etmekten büyük keyif alacağınız, sanatsal veya romantik anlamda ilham dolu ve akışta kalacağınız bir akşam sizi bekliyor.

Başak ve Yükselen Başak

İletişim trafiğinizin yoğun olduğu bir sabahın ardından, akşam saatlerinde ev ve ailevi konular odak noktanız haline geliyor. Yuvanızda huzuru ve sakinliği aradığınız bu süreçte, geçmişle ilgili bazı duygusal konuları şefkatle kapatıp içsel bir dinginlik yakalayabilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi

Maddi kaynaklarınız ve öz değerinizle ilgili konular sabah saatlerinde zihninizi meşgul edebilir. Günün ilerleyen saatlerinde ise yakın çevre, kardeşler ve eğitim odaklı iletişim trafiğiniz hız kazanıyor. Yapacağınız ilham verici konuşmalar ve kısa geziler ruhunuza çok iyi gelecek.

Akrep ve Yükselen Akrep

Ay’ın burcunuzdaki seyrinin ardından Yay burcuna geçişi, odağınızı hızla maddi kaynaklarınıza ve kazançlarınıza çeviriyor. Finansal konularda sezgilerinize güvenerek alacağınız kararlar yüzünüzü güldürebilir; yeteneklerinizi paraya dönüştürmek için harika bir akıştasınız.

Yay ve Yükselen Yay

Güne biraz içsel çekilme ve dinlenme ihtiyacıyla başlasanız da, Ay’ın burcunuza geçişiyle birlikte enerjiniz, coşkunuz ve dış dünyaya yaydığınız ışık hızla yükseliyor. Neptün'ün desteğiyle sezgilerinizin çok güçlü olduğu, kendinizi yenilenmiş ve ilham dolu hissedeceğiniz bir gün.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Sosyal çevreniz ve gelecek planlarınızla ilgili yoğun bir sabahın ardından, akşam saatlerinde biraz kendi başınıza kalmak ve kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınızı rahatlatmak, meditasyon yapmak veya ruhsal olarak dinlenmek için harika bir akşam sizi bekliyor.

Kova ve Yükselen Kova

Kariyer ve toplumsal statünüzün ön planda olduğu yoğun bir günün ardından, akşam saatlerinde sosyal çevreler ve arkadaş grupları içinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Geleceğe dair umutlarınızı besleyen ilham verici insanlarla bir araya gelmek motivasyonunuzu artıracaktır.

Balık ve Yükselen Balık

Uzak seyahatler, eğitim ve felsefi konularla güne başlarken, akşam saatlerinde kariyer ve toplumsal hedefleriniz hız kazanıyor. Yönetici gezegeniniz Neptün'ün burcunuzdaki üçgen açısı, iş ve toplumsal yaşamınızda sezgilerinizi kullanarak büyüleyici başarılara imza atmanızı sağlıyor.