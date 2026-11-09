ürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da düzenlenecek törenlerle anılacak. 2026 yılında salı gününe denk gelen Atatürk’ü Anma Günü yaklaşırken öğrenciler, veliler ve üniversite öğrencileri resmi tatil takvimini araştırmaya başladı. Özellikle okulların ve üniversitelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? Okullarda ders yapılacak mı, Atatürk’ü Anma Günü yarım gün mü?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye’deki resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Atatürk’ü Anma Günü kapsamında ülke genelinde törenler düzenlense de kamu kurumları ve özel iş yerlerinde normal mesai düzeni devam ediyor.

Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü okullar, üniversiteler ve bankalar açık olacak. Eğitim kurumlarında dersler normal programına göre işlenecek. Ayrıca 10 Kasım, yarım gün tatil de sayılmıyor.

Her yıl olduğu gibi 2026’da da saat 09.05’te Türkiye genelinde sirenler çalacak. İki dakikalık saygı duruşunun ardından bayraklar yarıya indirilecek ve Atatürk anılacak.