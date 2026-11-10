Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde İzmir’de düzenlenen törenle anıldı.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile siyasi parti ve meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı.
İZMİRLİLER İKİ DAKİKA SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU
Saat 09.05’te kent genelinde sirenler çalarken araç sürücüleri de kornalarıyla anmaya eşlik etti.
İzmirliler, iki dakika boyunca saygı duruşunda bulunarak Atatürk’ü andı.
Törende protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
ÇELENK SUNARKEN YUHALANDI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gazi Heykeli’ne çelenk sunduğu sırada tören alanında bulunan vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
Tugay, vatandaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi.