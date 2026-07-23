Singapur, tüm konteyner operasyonlarını tek merkezde toplamak amacıyla yürüttüğü Tuas Limanı projesiyle denizcilik sektöründe yeni bir döneme hazırlanıyor. Proje tamamlandığında liman, yıllık 65 milyon TEU kapasitesiyle dünyanın en büyük tam otomatik terminali olacak.

2040’lı yıllarda tamamlanması planlanan dev kompleks, 1.337 hektarlık alanı kaplayacak, 26 kilometrelik kıyı hattına ve 66 rıhtıma sahip olacak. Liman, Singapur’daki tüm konteyner operasyonlarını tek noktada birleştirecek.

10 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNDE DEV BETON BLOKLARI BATIRILIYOR

Deniz dolgusu yöntemiyle inşa edilen limanda, on katlı bina yüksekliğinde ve her biri yaklaşık 15.000 ton ağırlığında dev beton bloklar (kessonlar) kullanılıyor. Tuas Limanı, su çekimi 21 metreye kadar olan dev konteyner gemilerinin yanaşabileceği şekilde tasarlanıyor.

İlk fazda 2027 yılına kadar 21 rıhtım ve yıllık 20 milyon TEU kapasite hedefleniyor. Ocak 2025 itibarıyla ikinci faz inşaatının yüzde 75’i tamamlanırken, ilk iki fazın toplam kapasitesinin 40 milyon TEU’yu aşması bekleniyor. 2040’lı yıllarda tamamlanacak son iki aşamayla birlikte Singapur’un tüm konteyner operasyonları Tuas Limanı’na taşınacak.

Aralık 2021’de faaliyete başlayan limanda Ocak 2025 itibarıyla 11 rıhtım hizmet verirken, Şubat 2025’te toplam 10 milyon TEU elleçleme hacmine ulaşıldı.

YAPAY ZEKA VE OTONOM SİSTEMLER KULLANILIYOR

Tuas Limanı, insan müdahalesini en aza indiren akıllı teknolojilerle çalışacak. Konteynerler sürücüsüz elektrikli araçlar (AGV) ve otomatik vinçlerle taşınırken, operasyonlar yapay zeka algoritmalarıyla optimize edilecek. Özel 5G ağı ve “dijital ikiz” teknolojisi sayesinde liman operasyonları önceden simüle edilerek verimlilik artırılacak.

Liman işletmecisi PSA, Tuas için 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefi belirledi. Elektrikli araçlarla geleneksel dizel sistemlere göre emisyonların azaltılması amaçlanıyor.

Uzmanlar, bazı yayınlarda geçen “su altı mega duvarı” ifadesinin resmi bir tanım olmadığını, yapıların kessonlardan oluşan rıhtım duvarları olduğunu belirtiyor. Tamamlandığında Tuas Limanı, küresel ticaretin en önemli otomasyon merkezlerinden biri olacak.