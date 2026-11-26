Yüzölçümü bakımından dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Singapur, küresel deniz ticaretindeki hakimiyetini perçinlemek amacıyla 2040 yılında tamamlanması planlanan dünyanın en büyük tam otomatik limanının inşasında kritik bir aşamaya geçti.

Ülkenin batı kıyısındaki Tuas Limanı’nı kökten dönüştürecek olan dev proje tamamlandığında, yaklaşık 3 binden fazla futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 1.337 hektarlık devasa bir alanı kaplayacak.

Singapur Denizcilik ve Liman Otoritesi’nin paylaştığı verilere göre, kompleks tamamen faaliyete geçtiğinde ülkenin yıllık konteyner elleçleme kapasitesi yaklaşık iki katına çıkarak 65 milyon TEU seviyesine ulaşacak.

Dünyanın en büyük konteyner gemilerini aynı anda ağırlayabilecek toplam 26 kilometrelik rıhtım uzunluğuna sahip olacak mega limanda, yüksek kapasiteli 66 rıhtım hizmet verecek.

227 ADET BETON BLOK DENİZE İNDİRİLDİ

Projenin mühendislik açısından en çarpıcı kısmını ise su altına inşa edilen devasa koruma kalkanı oluşturuyor. Limanı okyanusun sert dalgalarından ve doğal güçlerinden korumak amacıyla, her biri yaklaşık 10 katlı bir bina yüksekliğinde olan 227 adet dev betonarme blok şantiyede üretilerek deniz tabanına indiriliyor.

İçleri denge sağlamak amacıyla özel dolgu malzemesiyle doldurulan bu devasa bloklar, su altında 9,1 kilometrelik kesintisiz bir deniz duvarı oluşturarak yapay ve güvenli bir liman havzası meydana getirecek.

İNSAN MÜDAHALESİ EN AZA İNDİRİLDİ

İnsan müdahalesini en aza indiren ileri teknolojilerle donatılacak olan Tuas Limanı, aynı zamanda küresel denizcilik sektörü için bir otomasyon üssü görevi görecek. Liman işletmecisi PSA’nın yetkilileri, tesiste tamamen otomatik vinçlerin, sürücüsüz taşıma araçlarının ve uzaktan kumandalı gemi-kıyı vinçlerinin tek bir entegre sistem halinde çalışacağını belirtiyor.

Bu dijital dönüşüm sayesinde hem operasyonel hızın hem de iş güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve elde edilen teknolojik modelin gelecekte şirketin dünya genelindeki diğer limanlarına da yayılması hedefleniyor.