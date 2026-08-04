Çin'in Changsha kentinde inşa edilen 10 katlı bina, 28 saat 45 dakikada tamamlandı. Fabrikada önceden hazırlanan modüllerin şantiyede bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilen proje, modüler inşaat teknolojisinin ulaştığı noktayı ortaya koydu.

BİNANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ FABRİKADA HAZIRLANDI

Projede kullanılan modüller, elektrik ve su tesisatı gibi temel altyapılarla birlikte fabrikada üretildi. Şantiyeye getirilen parçalar vinçlerle yerlerine yerleştirilerek kısa sürede monte edildi.

Yaklaşık 3 bin metrekare kullanım alanına sahip bina, modüler üretim sistemi sayesinde geleneksel inşaat süreçlerine göre çok daha kısa sürede tamamlandı. Sistem, sahadaki iş yükünü azaltırken üretim ve montajın eş zamanlı yürütülmesine imkan sağladı.

MALİYET VE ATIK MİKTARINI AZALTIYOR

Modüler yapı yöntemi, standart üretim süreci sayesinde malzeme israfını azaltırken kalite kontrolünü de kolaylaştırıyor. Uzmanlar, yöntemin özellikle hızlı konut üretimi ve büyük ölçekli şehirleşme projelerinde daha fazla kullanılabileceğini belirtiyor.

AYNI ŞİRKET 57 KATLI BİNAYI DA 19 GÜNDE TAMAMLADI

Projeyi gerçekleştiren şirket daha önce de modüler sistemle 57 katlı bir binayı 19 günde tamamlamıştı. Bu projeler, prefabrik yapı teknolojisinin yüksek katlı binalarda da uygulanabildiğini gösteriyor.