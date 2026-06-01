Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Mohali kentinde, modüler inşaat teknolojisi kullanılarak 10 katlı bir ticari binanın kurulumu 48 saatte tamamlandı. "Instacon" adı verilen proje, Synergy Thrislington şirketi tarafından yürütüldü ve ülkenin resmi kayıt kuruluşu olan Limca Rekorlar Kitabı’na (Limca Book of Records) en hızlı inşa edilen ticari bina olarak geçti.

Geleneksel inşaat yöntemlerindeki gecikmeler ve bürokratik süreçlere alternatif bir model olarak sunulan proje; 25 bin metrekarelik toplam inşaat alanına ve yaklaşık 600 kişilik kullanım kapasitesine sahip bulunuyor.

200 TEKNİSYEN VE 4 VİNÇ AYNI ANDA ÇALIŞTI

Şantiye dışındaki endüstriyel tesislerde daha önceden üretilen prefabrik çelik modüller, sütunlar, kirişler ve paneller montaj alanına hazır olarak nakledildi. Bu yöntemle, geleneksel beton dökümü ve şantiye içi malzeme kesimi gibi aşamalar devre dışı bırakıldı.

İki gün süren montaj operasyonunda 200 teknisyen, yapısal denetimden sorumlu 24 mühendis ve eş zamanlı çalışan 4 büyük vinç görev yaptı. Nakliye, kaldırma ve montaj süreçleri kesintisiz bir koordinasyon planı dahilinde yürütüldü.

VİTRİN GÖREVİ ATFEDİLDİ

Çelik konstrüksiyon kullanımı sayesinde binanın toplam ağırlığı azaltılırken, malzeme israfı ve kalıp ihtiyacı da minimuma indirildi. Yetkililer, yapının geçici bir sergi alanı değil, kalıcı ve işlevsel bir ticari ofis binası olarak tasarlandığını bildirdi.

Çin, Birleşik Krallık, Singapur ve Japonya gibi ülkelerin endüstriyel inşaat yatırımlarını artırdığı dönemde tamamlanan proje, çok katlı ticari yapıların da modüler sistemlerle inşa edilebileceğini göstermek amacıyla bir teknoloji vitrini olarak kullanıldı. Küresel modüler inşaat pazarı, maliyetleri düşürme ve teslim sürelerini kısaltma talebi doğrultusunda otel, hastane ve okul gibi projelerle büyümesini sürdürüyor.