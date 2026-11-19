Hunan eyaletinin Changsha kentinde gerçekleştirilen çalışmada, binanın büyük bölümü şantiyede değil fabrikada hazırlandı. İnşaat alanına taşınan modüler parçalar, vinçler yardımıyla üst üste yerleştirilerek birleştirildi. Böylece normal şartlarda aylar sürebilecek bir yapının montajı iki günden kısa sürede tamamlandı.

BİNANIN PARÇALARINI FABRİKADA HAZIRLADILAR

Çinli Broad Group tarafından geliştirilen sistemde, binayı oluşturan modüller önceden fabrikada üretiliyor. Çelik taşıyıcı sistemler, zeminler, duvarlar ve çeşitli tesisat bileşenleri montaja hazır hale getiriliyor.

Hazırlanan parçalar, standart nakliye araçlarıyla inşaat alanına taşınabilecek ölçülerde tasarlanıyor. Bu sayede büyük yapı elemanlarının uzun mesafelere taşınması kolaylaşırken şantiyede yapılması gereken işlemler de önemli ölçüde azalıyor.

Changsha'daki projede de fabrikadan getirilen modüller vinçlerle kaldırılarak belirlenen sırayla üst üste yerleştirildi. Parçalar birbirine bağlandıktan sonra yapı kısa sürede on kat yüksekliğe ulaştı.

28 SAAT 45 DAKİKADA TAMAMLADILAR

İnşaatın en dikkat çekici yönü, montaj süresinin yalnızca 28 saat 45 dakika olmasıydı. Ekipler, önceden hazırlanan parçaları belirli bir plan doğrultusunda birleştirerek binanın ana yapısını oluşturdu.

Sistemde kullanılan modüllerin elektrik ve su tesisatı gibi bazı bileşenleri de fabrikada hazırlanıyor. Bu yöntem, şantiyede yapılacak işlerin azaltılmasını ve montaj sürecinin hızlandırılmasını sağlıyor.

Ancak açıklanan 28 saat 45 dakikalık süre, binanın tüm üretim ve hazırlık aşamalarını kapsamıyor. Fabrikadaki üretim, nakliye ve saha hazırlıkları önceden gerçekleştirildiği için söz konusu süre esas olarak şantiyedeki montajı ifade ediyor.

DEPREME DAYANIKLI OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Broad Group, binanın yapımında B-Core adı verilen özel çelik paneller kullandığını açıkladı. Şirket, bu panellerin geleneksel yapı elemanlarına göre daha hafif ve dayanıklı olduğunu, sistemin deprem ve şiddetli rüzgârlara karşı direnç sağlayacak şekilde tasarlandığını belirtiyor.

Yapının bir başka dikkat çekici özelliği ise sökülerek farklı bir yere taşınabilecek şekilde tasarlanmış olması. Modüler parçalar gerektiğinde birbirinden ayrılabiliyor ve başka bir alanda yeniden birleştirilebiliyor.

Şirket, aynı yöntemle çok daha yüksek binaların da inşa edilebileceğini savunuyor. Daha önce 57 katlı bir yapıyı 19 günde tamamlayan Broad Group, modüler sistemin inşaat sürelerini önemli ölçüde kısaltabileceğini göstermeyi amaçlıyor.