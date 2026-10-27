Kavak Yelleri ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle tanınan Pelin Karahan, para yönetimiyle ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. CNBC Türkiye’ye konuşan oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı maddi zorlukların tasarruf alışkanlığını nasıl şekillendirdiğini anlattı. Karahan, yıllardır kazandığının önemli bir bölümünü biriktirdiğini ve bu alışkanlığının karşılığını aldığını söyledi.

ÇOCUKLUĞUNDA YAŞADIĞI SIKINTILAR ONU BİRİKİME YÖNELTTİ

Kavak Yelleri dizisindeki Aslı ve Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mihrimah Sultan karakterleriyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, çocukluk ve gençlik döneminde ailesiyle birlikte maddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. O yıllarda para kaybetmenin ve parasız kalmanın ne demek olduğunu öğrendiğini söyleyen oyuncu, biriktirme alışkanlığının o dönemlerde başladığını ifade etti.

Karahan, geçmişte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Ben para kaybetmenin ne demek olduğunu gördüm ve para sıkıntısı da çektik çocukluğumda, gençliğimde. O yüzden ben çocukluğumdan beri hep biriktirmeyi öğrendim. Yani kazandığımı biriktirmeyi.”

10 KAZANIYORSA 6-7’SİNİ KENARA AYIRIYOR

Pelin Karahan, para yönetiminde nasıl bir yol izlediğini de açıkladı. Kazandığı paranın tamamını harcamak yerine yüzde 60 ila 70’ini biriktirdiğini belirten oyuncu, kendisini garantici biri olarak tanımladı.

Karahan, tasarruf yöntemini şu sözlerle dile getirdi:

“10 biriktiriyorsam, 10 kazanıyorsam yedisini biriktireyim ya da altısını, üçünü, dördünü harcayayım. Mutlaka bir tarafta birikmesi biraz garanticilik vardı bende. Sonra da devam etti ama çok şükür karşılığını aldım.”

“EVİMİ DE ARABAMI DA KENDİM ALDIM”

Yıllardır sürdürdüğü birikim alışkanlığının kendisine önemli kazanımlar sağladığını anlatan Karahan, evini ve arabasını kendi kazancıyla aldığını söyledi.

Ünlü oyuncu, ekonomik bağımsızlığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Evim, bilmem neyim, arabam, her şeyim kendim aldım, yaptım tek başıma.”

“HAR VURUP HARMAN SAVURAN BİRİ OLMADIM”

Birikim yapmanın kendisini hayattan uzaklaştırmadığını da vurgulayan Pelin Karahan, aşırı tutumlu davranmadığını ancak harcamalarında dikkatli olduğunu belirtti. Kazandığı parayı kendisinin harcadığını ve harcamalarını birikim yapmayı sürdürerek planladığını söyleyen oyuncu, bu alışkanlığının hâlâ devam ettiğini anlattı.

Karahan, para konusundaki yaklaşımını şöyle açıkladı:

“Hiçbir zaman öyle har vurup harman savuran bir tip olmadım ama aşırı cimri olup hiçbir şey yaşamayan bir tip de olmadım. Dikkatliyimdir. Ama kendim kazandığımı kendim harcarım ama mutlaka biriktirerek devam ederim o harcamaya da. Hala daha öyleyim.”

ÇOCUKLARINA MUTLU OLACAKLARI BİR MESLEK İSTİYOR

İki çocuk annesi Pelin Karahan, oğullarıyla meslek seçimi üzerine yaptığı bir konuşmayı da paylaştı. Çocuklarının yalnızca para kazanabilecekleri değil, severek yapacakları bir işe sahip olmalarını istediğini belirten oyuncu, onlara hem mutluluğu hem de ekonomik kazancı bir arada düşünmelerini tavsiye etti.

Karahan, oğullarına yönelik temennisini şu sözlerle dile getirdi:

“Geçen gün öyle bir aramızda işle ilgili bir şey oldu konuşma. İnşallah dedim hem mutlu olduğunuz, her sabah keyifle gittiğiniz hem de para kazanabildiğiniz bir işiniz olsun.”